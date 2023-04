Preocupa la desaparición de Paolo El Rockero: su familia realizó la denuncia

Angustiante momento para su familia. El actor cómico, Jorge Juan Montejo, quien saltó a la fama por su papel de Paolo el rockero en diferentes películas de los 80 y el recordado ciclo Badía y Cía, entre otros, está desaparecido y ahora sus familiares realizaron una denuncia para que se averigüe de inmediato su paradero.

"Estaba internado en el Hospital Ramos Mejía desde hace varios días ya. Pero cuando la familia lo fue a ver, después de dos semanas, no estaba más", precisaron en varios de los programas del ambiente. Asimismo aseguraron que: "Se fugó, se fue. La ley de salud mental impide que las personas sean retenidas".

Según afirmaron en diferentes medios que: "la mujer, quien fue su última compañera, hizo la denuncia" en la noche del domingo y luego de dos semanas lo fue a visitar al hospital y se dio cuenta de que no estaba. Le preguntó a la gente y le dijeron 'no, acá hace rato que no está'", señalaron.

Por el momento y lamentablemente, así están las cosas, la expareja del actor de distintos filmes de producción nacional, fue a la comisaría ayer (por el domingo) a última hora, donde se presentó en forma espontánea y realizó una denuncia por averiguación de paradero.