Los "tira piedras" de la Autopista, sin freno: ahora rompieron un parabrisas y atacaron un micro

Los "tira piedras" parecen no tener freno en la Autopista La Plata-Buenos Aires. Según denunció un platense, anoche atacaron su auto y le rompieron el parabrisas. Pero también dio cuenta que a un colectivo le arrojaron una "lluvia" de objetos contundentes. Estos episodios se suman a otros ocurridos días atrás que ya preocupan cada vez más a los usuarios.

"Todas las noches tiran piedras, tanto a autos particulares como a micros. Ayer le tiraron a mi marido y se hizo la de denuncia al bajar de la Autopista, aunque no te toman la denuncia sino que solo lo dejan asentado", contó indignada una mujer al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896).

Además dijo que el nuevo episodio sucedió anoche, cerca de las 21, llegando a nuestra ciudad. "Le tiraron una piedra le rompieron el parabrisas pero también a un micro de la Costera que iba adelante. A ese le arrojaron no menos de 20 piedras".

"Es algo que no te esperas de noche", agregó, al tiempo que destacó que "frente a esa situación no se puede frenar, tenés que seguir. Cuando fuimos a denunciar nos dijeron que el día anterior fueron 20 autos los que atacaron. No sé que esperan para poner un móvil".

Tal como se informó ayer, la zona más afectada es el tramo que cruza por Tolosa y en la zona de la bajada hacia la Ciudad. Según la denuncia que realizó otro automovilista ayer, en uno de los costados de la traza en la bajada hacia La Plata, sufrió un ataque de los “tira piedras” con intenciones de romper vidrios y robar en los autos que circulan por allí. En un caso similar al ocurrido anoche, el conductor contó que conducía su coche en compañía de su pareja y sus dos hijos cuando “nos tiraron una piedra al auto y rompieron el espejo y el vidrio del acompañante para robarnos. Por suerte no nos pasó nada, solo daños menores”.

Según dijo la víctima, no fue esa familia la única damnificada por este tipo de práctica. “Estos hechos pasan todas las noches. Fui a parar en el destacamento de vigilancia policial que está 300 metros. Había una mujer policía sola, que estaba desbordada, ya que no era el único afectado porque había un auto con el parabrisas roto que tenía un bebé sentado en la parte de atrás”, dijo el automovilista.