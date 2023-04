“Fue algo terrible, todo lo que plantábamos se quemaba”

Tras uno de los veranos más secos de los que se tenga registro en la historia y las reiteradas olas de calor, el sector agropecuario busca hacer pie tras una de las temporadas más crueles del último tiempo.

Si bien los más perjudicados fueron los productores ganaderos y los que se dedican a la siembra de granos, los que trabajan en el cordón frutihortícola de La Plata también comenzaron a sentir en carne propia las consecuencias de este fenómeno. En ese sentido, todos coincidieron en que bajó notablemente el nivel de las napas lo que provocó que tuvieran que invertir en nuevas perforaciones o en profundizar las existentes y así poder extraer agua.

De esa manera pudieron sobreponerse a los efectos de la sequía, pero las reiteradas olas de calor que azotaron al país este verano pegaron fuerte en el sector. “Fue algo terrible”, expresó Salvador Vides quien produce alimentos desde hace más de dos décadas en la zona de 208 y 40, “todo lo que plantábamos terminaba quemándose, se achicharraba todo, nada prosperaba, perdimos mucho por esa razón”, se lamentó.

En esa línea, Nazario Ramos productor de la cooperativa agropecuaria “Nueva Esperanza”, que nuclea a trabajadores del sector del cordón de La Plata y Olmos, aseguró que las extenuantes jornadas de calor “nos golpearon bastante. La verdura de hoja se nos quemaba, no la podíamos hacer prender” esto repercutió directamente en “el aumento de los precios, pero no es nuestra culpa, el productor no es quien forma los precios”, sentenció.

Al bajar el nivel de las napas, en las quintas hubo que invertir en las perforaciones

A pesar de esto, Ramos aseguró que los productores intentan continuar con su labor de “la mejor manera”, aunque cuando se pone a hacer cálculos estima que su producción mermó un “40% con respecto a los veranos normales” en lo que refiere a “hortalizas, tomates y acelga”, aclaró. Pero hay otros factores que se le suman como el “ataque de plagas o la pérdida de valor de ciertos productos como ocurrió con la berenjena, lo que hacía que directamente no se levantaran los frutos, entonces en esos casos se puede hablar de pérdidas de hasta 50%”, explicó.

Como si fuera poco, con la sequía y las altas temperaturas “las pestes también nos han quitado mucha producción”, aseveró Vides.

El contexto climático colaboró con la proliferación de plagas que, ante “la falta del verde, a donde viven normalmente, migraron hacia los invernaderos en donde nosotros manteníamos plantaciones con riego, entonces entraron y terminaron haciendo pedazos todo”. La arañita, el trip o la mosca blanca, son algunas de las especies que los productores enumeraron como los más dañinos para su trabajo.

Prepararse para lo que viene

La agricultura es una actividad en la que se acostumbra lidiar con la incertidumbre ya que depende de muchos factores externos que quedan por fuera de los cálculos de los productores. A pesar de todo eso, nada los preparó para afrontar la sequía de los últimos meses.

“El verano pasado fue algo atípico, nunca había visto algo así, obviamente que de por sí es una estación seca pero no al extremo de ahora lo que empeoró acompañado de las olas de calor”, manifestó Vides.

La sequía no es la única inclemencia climática a la “que le encontramos la vuelta y pudimos afrontarla con nuevas perforaciones”, apuntó Ramos e indicó que las tormentas y los fuertes vientos también los afectan al romper todo a su paso, pero el verdadero problema “viene con los que se aprovechan de estas situaciones y te cobran grandes sumas de dinero para reparar las cosas, hacer perforaciones, o traer camiones con agua”, sostuvo.

El clima colaboró con la propagación de plagas, que migraron hacia los invernaderos

Ahora con la llegada del otoño la situación es otra “no tenemos la temperatura de antes, la producción cambia un poco es otro panorama, se trabaja con otro tipo de verdura, se abaratan los costos de producción”, dijo Ramos.

Por su parte, Vides consideró que “hay que planificar los próximos meses, supongo que muchos ya habrán comprado las semillas de tomates, pimientos o algunos productos, no se como se estarán arreglando, pero hay que estar listos para lo que viene”, señaló Vides.

“Según indicaron algunos pronósticos, cambiaría el fenómeno pero se iría al otro extremo y se registraría un exceso de lluvias, pero el productor siempre tiene la mirada hacia adelante y vamos a enfrentar lo que se venga”, avisó el productor.