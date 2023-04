El increíble lugar sagrado que no se puede visitar ni por Google Maps

Existen algunos sitios en los que el turismo tiene el ingreso prohibido, ya sea por motivos de seguridad, ambientales, legales, científicos o culturales.

Uno de estos rincones aislados del mundo es Uluru, una formación rocosa de color rojizo, ubicada en medio del desierto en el Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta, en la zona central de Australia, también conocido como Ayers Rock o “el ombligo del mundo”. Mide 3.6 km de largo, 9.4 km de circunferencia y 348 metros de altura sobre la llanura. Uluru no es ni una montaña ni un monte, sino un monolito (piedra de una sola pieza). El lugar tuvo acceso permitido al turismo hasta el 2019.

Este monolito es un sitio sagrado para la tribu australiana Anangu, que custodia el el lugar y pidieron que los viajeros lo dejaran de escalar por respeto a sus tradiciones. Actualmente se puede seguir visitando el Parque Nacional, pero Uluru no puede pisarse ni escalarse; sólo observarse desde lejos. En 2020, casi un año después de que empezó a regir la prohibición de visitar la formación rocosa, el organismo de Parques Nacionales de Australia pidió a Google Maps que eliminara el contenido relativo a Uluru para que no se pudiera “caminar” ni “visitar” de manera no presencial. Para respetar los deseos del pueblo Anangu, y respondiendo al pedido del organismo, la plataforma eliminó el recorrido virtual. En 1987, Uluru fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.