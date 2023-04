El Mondongo, azotado por ladrones: encañonó a una joven, robó y se fugó

Otro feroz episodio de inseguridad en el barrio El Mondongo pone contra las cuerdas a vecinos y comerciantes de la zona que, tal como viene reflejando EL DIA, vienen siendo duramente castigados durante este último tiempo por una seguidilla de hechos delictivos.

Esta vez el blanco fue una pequeña panadería ubicada en diagonal 79 entre 65 y 66. El robo fue a plena luz del día, donde el movimiento peatonal era intenso.

Pero a este ladrón, poco le importó. Armado -dispuesto a todo-, esperó a que la joven que atendía a este negocio le abriera la puerta a un cliente que acababa de realizar allí su compra. Cuando la chica lo hizo, entró con una pistola en mano, asaltó a ambos y se llevó también la recaudación del local.

Con su propósito cumplido, escapó con alrededor de 30.000 pesos, dos celulares y con la moto del cliente. Continúa prófugo.

“TE PEGO UN TIRO EN EL PECHO”

Daniel, de 52 años, fue el cliente que resultó ser víctima de este audaz asalto y ayer, en contacto con este diario, contó con bronca e impotencia lo sucedido.

“Venía de la pollajería y a las 12.45 (del viernes) decidí ir también a la panadería para comprar tres pancitos”, relató inicialmente.

Luego, indignado, mencionó: “La chica me atendió amablemente y como la puerta de entrada estaba cerrada con llave, cuando me abre, de inmediato apareció este delincuente, de unos 22 años, y le puso el arma de fuego a ella en la panza. Fue un momento horrible”.

“Nos obligó a volver sobre nuestros pasos y enseguida nos ordenó que nos tiremos al piso detrás del mostrador, cosa que hicimos”, recordó Daniel.

El hampón se abocó a saquear la caja registradora, pero para engrosar el botín también despojó de sus pertenencias a la joven y al cliente.

“A la chica le robó la mochila, la plata que tenía en la billetera y el celular. También se fue con la recaudación de la panadería y a mí me sacó lo entre 8.000 y 9.000 pesos que tenía, el celular y me pidió la llave de la moto, con la que escapó velozmente”.

Asimismo, citó que “le imploré que me dejara el celular, que lo necesito para trabajar. También que me dejara la billetera, aunque le sacara el dinero. Entonces, se fastidió y me advirtió que me callara o me pegaba un tiro en el pecho”.

La advertencia, reveló, acrecentó los nervios y el miedo de la vendedora: “Ella temblaba y me pidió que no insistiera porque el delincuente podía reaccionar de mala manera”, reveló.

Daniel luego describió al asaltante como “de unos 22 años, tez blanca, ojos claros, con una campera que le cubría parte de su rostro y una gorrita color blanca”.

A su vez, consignó que el delincuente “estaba bien lúcido, al punto que al menos aceptó lo que le pedimos con la vendedora de que le vacíe la plata a nuestras billeteras pero que las deje con nuestra documentación. Y nos tiró ambas billeteras sin el dinero”. Daniel espera al menos recuperar su moto: “Es una Yamaha de color rojo ladrillo, de patente FZS-127”.

“QUEDÓ FILMADO”

Dina Millone León (58) es la dueña de la panadería del asalto y, contrariada por lo sucedido, le contó a EL DIA que “le pedí a mi nuera, que tiene 19 años, que me cubriera una hora atendiendo el negocio, porque tenía un turno con el dentista”.

“A ella el ladrón le llevó 5.000 pesos en efectivo, el celular y la mochila. A mí los 15.000 pesos que había en la caja. Quedó filmado por una cámara de la cuadra”, completó la mujer.