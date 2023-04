Los Pumas ´7 perdieron con Nueva Zelanda y quedaron fuera de las semis en Hong Kong

El seleccionado argentino de Rugby seven, Los Pumas '7, quedó esta madrugada al margen de la disputa por medallas en el torneo de la especialidad en Hong Kong, al caer con su par de Nueva Zelanda por 24-10, en uno de los cruces de cuartos de final de la competencia, la octava etapa del Circuito mundial de la IRB



El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora, ganador del tercer puesto y presea de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, ya perdía en el Hong Kong Stadium, al cierre del primer tiempo, por 19-5



El elenco albiceleste se alistó con Santiago Alvarez, Luciano González, Rodrigo Isgro, Gastón Revol, Matías Osadczuk, Marcos Moneta y Santiago Vera Feld.



Luego ingresaron Mateo Graziano, Tomás Lizazu, Tomás Elizalde, Agustín Fraga y Joaquín Pellandini, según reflejó el sitio oficial de la competencia.



Los tantos de Argentina, campeón en las etapas de Hamilton y Vancouver (ambos en este 2023), fueron obra de sendos tries de Osadczuk y Lizazu.



El conjunto neocelandés, por su lado, aportó tries a través de Leroy Carter, Sione Molla, Akuila Rokolisoa (que además colaboró con dos conversiones) y Xavier Harris.



Los otros resultados de cuartos de final fueron: Francia 19-España 14; Islas Fiji 10-Sudáfrica 7 y Gran Bretaña 21-Estados Unidos 10.