VIDEO. Simona, la nena de La Plata que es un canto a la vida y llegó a la tapa de un libro

La historia de Simona Aja es realmente conmovedora. Con apenas 14 meses de vida, en el año 2014 le diagnosticaron Linfoblastica Aguda Tipo T, que iba a llevar a un largo tratamiento en el Hospital de Niños de La Plata, con el acompañamiento de toda su familia.

Los médicos, para ese entonces, afirmaron que la pequeña necesitaba un trasplante de médula ósea y por ello, su familia comenzó con una campaña en redes sociales para concientizar sobre la donación de médula ósea y encontrar una persona compatible con quien en ese entonces, era muy bebé.

"Médula para Simona’”. Así se llamaba la campaña que comenzó en Facebook durante ese año y tuvo una gran repercusión. Vale recordar que para donar médula ósea se debe tener entre 18 y 55 años, no tener cirugías ni tatuajes de menos de un año, no haber contraído Hepatitis B o C y luego de dos meses de la última donación de sangre.

Lo cierto es que ese trasplante llegó en 2015 y sus papás Matías y Eugenia pudieron agradecer infinitamente que su hija, pueda seguir con vida y recuperándose. Su donante, fue un hombre español llamado Enrique, quien fue contactado por parte de la familia de la pequeña.

Una vez comenzado el tratamiento y teniendo toda la fuerza de voluntad para salir adelante luego de lo sucedido, se conoció una bellísima historia que envuelve muchas sensaciones que están plasmadas en una tapa de un libro.

Su tío, Federico, es escritor y plasmó en unas cuantas hojas, una historia que según él, se puede tomar como cuento o novela. Esa misma historia, llamada "Desdén", tenía un particularidad: el dibujo de la tapa, estaba hecho especialmente por Simona.

En diálogo con EL DIA, el familiar de la nena que hoy tiene 10 años, afirmó: "Simona es de los niños mas importantes de mi vida, los quiero incluir a mis hijos y a mis otros sobrinos. Lo diagnosticaron a los 14 meses de vida una leucemia bastante agresiva y a mi cuando empezó el tratamiento me empezó agarrar un optimismo y empecé a tratar de aportar tranquilidad, contención a sus papás. Trabajé en eso personalmente".

Continuando con el relato de la historia, aseguró: "Simona tiene una óptica muy particular. Mira desde un lugar que a mi me llama mucho la atención. Esta tapa se la encargué. Simona no tuvo que leer esta novela, por suerte, porque todavía no se si está para leerla. Yo pedí un tipo, en una pileta, que no tenga cabeza, con un león adentro. Ahí pudimos hacer un trabajo en común que nos uniera para siempre. Me dijo que yo pusiera la imagen que yo creyera, no hizo una selección de imágenes".

También, señaló algo que realmente es conmovedor: "Ella festeja el 11 de enero (su cumpleaños) y el 26 de noviembre (el día que fue trasplantada). Se hace torta, se invita gente. El muchacho que le donó la médula, vive en España y la llama. Ella no tiene mucha relación con su enfermedad, porque casi no la recuerda, era muy chiquita".

"Desdén" es un texto que reúne cuatro cuentos que siguen a dos personajes de edades y entornos muy distintos en una trama que constituye a su vez una novela sobre la complejidad de las relaciones familiares, la culpa y la posibilidad de redención en un lugar en el que pareciera que no la hay: la cárcel.