Con bajas importantes y en su momento más difícil del año, Gimnasia visita al Bicho

Con sensibles bajas por lesiones y una suspensión de sus mejores individualidades, Gimnasia tendrá esta noche una visita dificilísima a La Paternal, donde enfrentará a Argentinos Juniors, de buen presente en la Liga y líder de su grupo en la Copa Libertadores. El partido comenzará a las 21.30 en el Diego Armando Maradona, tendrá televisación por TNT Sports y el árbitro será Hernán Mastrángelo, acompañado por los asistentes Andrés Barbieri y Juan Manuel Vázquez. El cuarto árbitro será Nelson Sosa y en el VAR estará al frente Fernando Espinoza con la asistencia de Frabrizio Llobet.

Gimnasia llega a este encuentro de la decimotercera fecha de la Liga Profesional con tres derrotas consecutivas: ante River y Belgrano, por el torneo local, más una caída dolorosa en Bogotá frente a Independiente Santa Fe que dejó al Lobo en el último lugar del Grupo G, sin puntos y cerca de quedarse afuera de todo demasiado tempranamente, más allá de que las próximas dos presentaciones por la competencia internacional serán en el estadio del Bosque.

El Tripero viajó a Colombia con la certeza de que no tendría esta noche a Ignacio Miramón, quien ante Belgrano llegó a la quinta tarjeta amarilla. En el segundo tiempo del encuentro por la Copa, la seguidilla de partidos le terminó de pasar factura a Leonardo Morales quien sufrió una lesión muscular grado 2 en el recto anterior de la pierna izquierda. Y en la práctica del sábado salió con una pequeña molestia Cristian Tarragona, compatible con una distensión en un isquiotibial. Son tres bajas muy importantes, por actualidad y experiencia. Además, Chirola tampoco podrá contar hoy con Maximiliano Comba y Antonio Napolitano, también lesionados.

Con este panorama complejo, Sebastián Romero apelará nuevamente a los juveniles que dirigió en reserva durante dos temporadas. Bruno Palazzo parece ganarle la pulseada a Diego Mastrángelo para ser el reemplazante del Yacaré Morales. El mediocampista Nicolás Sánchez, que debutó hace 10 días en el Monumental, jugará en lugar del suspendido Nacho Miramón. Y por Tarragona, tendrá su primera oportunidad de titularidad Ivo Mammini, de buenos ingresos desde el banco de relevos, aunque habrá que ver si juega como cabeza de área o se acomoda sobre la banda derecha y deja a Franco Soldano como único punta.

Por su parte, Argentinos Juniors viene de un gran impacto en la Libertadores al derrotar en la Arena de Sao Paulo a Corinthians por 1 a 0 con gol del uruguayo Javier Cabrera. Ese triunfo, sumado al del debut como local ante Independiente del Valle, le permite ser líder del Grupo E con puntaje ideal. Además, el equipo conducido por Gabriel Milito ha mostrado solidez también a nivel local, ya que acumula 18 unidades y viene de golear a Unión como local e igualar en cero en el Ducó frente a Huracán.

El Bicho tendrá dos bajas para esta noche, porque en el último encuentro de la Liga fueron expulsados el defensor Kevin Mac Alister y el delantero Gonzalo Verón. Además, el central Miguel Torrén se resintió de una lesión en el partido disputado en Brasil y seguramente quedará al margen del juego contra el Tripero. Milito no confirmó la formación titular y en las últimas horas evaluó el desgaste de sus jugadores, aunque no está obligado a una rotación ya que jugará ante Liverpool recién el 2 de mayo.