VIDEO. Juan Ignacio es el nuevo eliminado en MasterChef: dejó su delantal tras una noche difícil

Cada semana que transcurre en la competencia de cocineros amateurs de "MasterChef" se hace mas difícil. Los participantes de a poco comienzan a tomarle el ritmo al programa y lo que pretende el jurado, pero algunos, fallan en conceptos claves.

Tal es el caso de Juan Ignacio, que este domingo, en gala de eliminación, fue el peor. Esta vez, el meterse con la pastelería, fue un gran problema para él. El plato en cuestión era tarteletas dulces de diferentes sabores, y los participantes contaban de entrada con los ingredientes para cocinarlas.

Delfina Gayoso, Juan Francisco Moro y el anteriormente mencionado, Juan Ignacio Feibelmann, quedaron en la última instancia y el jurado decidió sobre este último.

"Me voy con una prueba difícil. Me hubiera dado bronca si era algo que ya conocía, pero hoy di lo mejor de mí. Lo mejor de mí no alcanzó para la competencia y me toca irme, pero bien, contento”, se despidió visiblemente emocionado.