VIDEO. Alejandro Fantino destrozó a Alberto F.: "No viajes en helicóptero, ya ni presidente sos”

Alejandro Fantino hizo un fuerte editorial en su programa "Multiverso Fantino", en el que apuntó con munición gruesa contra el presidente Alberto Fernández. El periodista, fiel a su estilo ácido, habló de la crisis que atraviesa el país, en donde “la gente está en el fondo del mar, rascando la olla de nuevo”. Además precisó que la dirigencia política, lo que hace, es “una tocada de culo, una forrada”.

Luego llevó el discurso a la foto que se viralizó del helicóptero presidencial aterrizando en el estadio de Ferrocarril Oeste y la compra de un nuevo avión presidencial por casi 28 millones de dólares, en medio de la escalada del blue que vuelve a disparar los precios y golpea a los bolsillos de los argentinos. Fue allí que el periodista explotó: “Alberto, no viajes en helicóptero, viajá a dedo. Si ya ni presidente sos”.

Y agregó: “El odio que te agarra, tenés ganas de decir: no podés ser tan mierda, loco. Y de última, si comprás un avión, no me lo cuentes, hacelo pasar por abajo, no me lo pasés por la cara, boludo”. Además le dijo al mandatario: "Andate a dedo a la reunión esa que tenés ahora en México, si total nadie te necesita acá”.

Visiblemente indignado, Fantino fue por más y disparó: “Para México te explico como haces: salís de Olivos (alguno te va a cargar). Hacés dedo (te van a conocer por el bigote), y te llevás la guitarra colgada atrás. Te carga algún camionero y le tocás alguna canción de Litto Nebbia. Y si no vas a dedo, andá en auto. ¿Por qué en helicóptero?”.

Y cerró diciendo: “Por qué hay que bancar un helicóptero para éste muchacho o para el que venga, sea Patricia Bullrich, Larreta o Milei. Dejen de romper las pelotas, empiecen a dar señales”.