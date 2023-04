Sube el “costo Mercado”: advierten que se verá en la verdulería

El alto precio que registran las frutas y verduras en la Región y su impacto en el bolsillo de los consumidores ha generado una polémica en el Mercado Regional, entre productores, el sindicato de Carga y Descarga y la administración, con respecto a qué sector afecta más sobre los valores de venta al público. En este contexto, se encienden alarmas con respecto a una vía informal de comercialización, que deja mercadería en las verdulerías sin pasar por el ente de contralor de la actividad situado en Ringuelet.

En estas horas, un nuevo aumento de los costos de los alquileres de puestos, la entrada de los camiones y de las guías, además de la descarga de bultos, molestó entre productores de frutas y verduras y puesteros que desde hace tiempo reclaman por los altos costos que se manejan en el Mercado platense, “el más caro del país”, se señala.

“En 15 días han aumentado dos veces entre un 6 y 7 por ciento cada vez. Están perjudicando a los consumidores que pagan la mercadería un 30 por ciento más cara”, expresó con enojo uno de los productores que habló con este diario y pidió reservar su identidad.

Según detalló, “entre cuatro personas descargan un camión de 1.600 bultos en una hora y media y cobran en total 180 mil pesos, porque tenemos que pagar más de 100 pesos por bulto cuando en otros mercados como Varela o Avellaneda sale 35 o 20 pesos”.

En el sector sostienen que “muchos productores” dejan de ir al Mercado y venden la mercadería directamente a los verduleros, porque no le cierran los costos. “Y también pasa que verduras baratas terminan siendo caras porque el productor no las trabaja ya que no le conviene llevarlas al Mercado y al final se encarece el producto porque entran en poca cantidad”, describió uno de los referentes consultados.

“Los platenses terminan comiendo productos que no son seguros, como pasa mucho con las papas y cebollas, por ejemplo, porque en muchos casos no pasan por el mercado”, finalizó.

Daniel Vila, Secretario General del Sindicato de Carga y Descarga que explicó que los aumentos que denuncian los productores y puesteros “son los porcentajes de suba acordados en el convenio colectivo nacional de trabajo 508/07”, del sector, que negocia su paritaria cada tres meses y para el periodo marzo, abril y mayo acordó un incremento del 24 por ciento, dividida en un 10 por ciento para el primer mes y 7 por ciento en cada uno de los otros dos meses.

En cuanto a la diferencia de precios de los servicios de carga y descarga, el referente sindical dijo que en la mayoría de los mercados del país hay trabajadores no registrados y que por eso se manejan valores tan disímiles. “En Mar del Plata hay 600 trabajadores no registrados entre los tres mercados de esa localidad, y estamos reclamando para cambiar esa situación”, enfatizó Vila.

“Los precios de los productos los manejan ellos, entre productores, puesteros y verduleros. El problema es una cadena. Por mostrar un caso, una bolsa de papas de 20 kilos sale 7.000 pesos y descargarla cuesta 113 pesos. En la verdulería se paga entre 250 y 300 pesos el kilo. O sea el valor de la descarga por kilo son 6 pesos”, declaró el sindicalista.

“Todos los puesteros del mercado, el valor de la descarga, se lo agregan a la venta. Es decir que ellos no la pagan, ni tampoco lo abona el verdulero. Se traslada el precio al vecino que lo va a comprar”, dijo Vila.

Pero el reclamo de productores y puesteros no es sólo por la carga y descarga, sino por el aumento que se registró también en el servicio de entrada de camiones, guías, alquiler de puestos y la luz. Estos ítems son cobrados por la Municipalidad de La Plata, que administra el funcionamiento del Mercado Regional.

“El Concejo Deliberante le otorga al administrador del mercado un piso de los costos que tiene que cobrar, pero él puede aumentar ese valor para que el funcionamiento sea operativo. Bajo ese concepto aumentan todo y encima hay que pagar todo en efectivo, no se puede hacer una transferencia ni entregar un cheque”, se reclama desde uno de los puestos.

Al cierre de esta edición nadie de la Municipalidad de La Plata había respondido las consultas realizadas por este diario sobre los reclamos y denuncias presentadas por productores y puesteros sobre el sistema económico que maneja la comuna en el Mercado Regional.