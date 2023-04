Le destrozaron la puerta del auto estacionado en 9 y 48 y le robaron

Una joven platense pasó un mal momento en la jornada de ayer cuando, al dirigirse a cenar con una amiga a un local ubicado en 47, entre 9 y Diagonal 74, se dio con la sorpresa que su auto había sido vandalizado para sustraer pertenencias que llevaba en el interior.

En base a lo informado por fuentes policiales, el suceso ocurrió ayer a la madrugada pasadas la 00 horas y la víctima fue una chica que se había dado cita al Centro, al que se dirigió a bordo de su auto que dejó estacionado sobre la calle 9, casi esquina 48. El arribo de la damnificada se dio alrededor de las 22 horas, y su estadía en un restaurante, fue suficiente para que su vehículo se convierta en blanco de la inseguridad.

Según detallaron voceros, la joven no podía abrir la puerta de su auto con la llave y seguidamente vio “que se abrió sola, ya que la cerradura de la puerta estaba rota”, indicó en el parte policial al que tuvo acceso este diario.

“Me faltaba la mochila del trabajo que estaba abajo del asiento y la guantera abierta de donde se llevaron el estéreo”, detalló además en cuanto las primeras impresiones del robo en su vehículo.

De inmediato, en medio de la angustia por la situación, la joven acudió a la comisaría para reportar el atraco. Allí además indicó que la mochila que se llevaron en su interior tenía una notebook de color gris y el analítico de la carrera de Ingeniera Industrial.

“Sinceramente cuando bajamos no preste atención pero no vimos a nadie, aunque igualmente había muchos autos cuando nos paramos en el lugar”, relató la damnificada explicando que en la zona en donde estacionó no notó “algo sospechoso”.

Por estas horas los agentes se encuentran abocados a la búsqueda de imágenes de la zona para de esta forma poder dar con el o los implicados.

“No vi cámaras pero debe haber cámaras porque es una zona céntrica. El auto que abrieron es un Volkswagen, modelo Gol”, apuntó la joven que espera recuperar de forma urgente los documentos que “son de suma importancia” ya que forman parte del trabajo y los estudios que está realizando actualmente.