VIDEO. Paciencia de campeón: el particular gesto de Lionel Messi ayudando a una fanática a sacar una selfie

Tener a Lionel Messi cerca, no es cosa de todos los días. El mejor jugador del mundo, actual Paris Saint Germain y capitán de la selección argentina, estuvo en los dos partidos amistosos que disputó la albiceleste ante Panamá y Curazao, en lo que fue "la fiesta de los campeones".

Lo cierto es que durante el primer encuentro jugado en el estadio "Mas Monumental" de River, el estadio lucía repleto y se vivió una fiesta que se vivió de principio a fin, que tuvo a varios protagonistas dentro de la cancha.

Una de ellas fue Eliana Pantano, la artesana que se encargó de confeccionar la Copa del Mundo que levantó en Qatar y las 40 réplicas que fueron presentadas el pasado 24 de marzo.

Cuando culminó el encuentro, se acercó hasta Lionel Messi y le pidió una foto. Sin embargo, al tomar su celular puso su cámara en modo video, en vez de foto y el rosarino la alertó: “Es video, es video”.

Sin embargo, los nervios le jugaban una mala pasada a Eliana y parecía que la foto, no iba a salir. Pero con toda la tranquilidad del mundo, el 10 volvió a advertirle que no había corregido el formato: “¡Es video!”.

"No me juzguen, estaba nerviosa. No encuentro palabras para explicarles lo que siento. Por el momento quiero agradecerle a todas las personas que, de alguna manera, intervinieron para que mis Copas llegaran hasta la cancha y yo pudiera estar ahí, ‘cuidándolas’, hasta dejarla en mano de sus verdaderos dueños: los Campeones del Mundo”.