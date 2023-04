Florencia Arietto denunció que le robaron en su campo y arremetió contra Berni

La dirigente de Juntos por el Cambio Florencia Arietto denunció que en pocas horas un grupo de delincuentes robaron en el campo que tiene en la localidad bonaerense de Ramallo y en propiedades aledañas, y acusó al ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, de “liberar la zona”.

Según el relato de Arietto, el fin de semana pasado un grupo integrado por tres delincuentes cortaron el cerco del campo que tiene su familia en el km. 200 de la Ruta Nacional 9, a la altura de Ramallo, ingresaron en moto, mataron y robaron alrededor de 15 lechones y herramientas de trabajo que tenían guardados en un galpón.

Luego, los delincuentes robaron en un local de la empresa Iveco que también se encuentra sobre la Ruta Nacional 9, a dos kms. del campo de Arietto; en una estación de servicio Axion; se llevaron terneros en otro campo que se encuentra a metros de allí; e ingresaron a una distribuidora de insumos agroquímicos, Acren, que se encuentra sobre la Ruta provincial 51, cerca de la Ruta 9.

Arietto compartió un video donde se ve el alambrado cortado en su campo y las huellas de las motos de los delincuentes dentro de su propiedad. También mostró imágenes captadas por las cámaras de seguridad ubicados en el local de Iveco, que registraron el momento en el que los tres jóvenes, encapuchados, ingresaron al lugar.

“La zona está absolutamente liberada. Ramallo tiene 50 kms. de campo y la Policía Rural de la localidad tiene, como mucho, tres camionetas. Es imposible cubrir todo el territorio con eso. Es un desastre lo que está pasando, con estas cosas queda demostrado que el desamparo es total en toda la provincia de Buenos Aires, no solo en el conurbano”.

En ese sentido, afirmó: “El intendente de Ramallo, Gustavo Perié, está haciendo un buen trabajo, esto no es culpa de él. Acá lo que sucede es que la policía comunal fue un invento, una trampa administrativa de Daniel Scioli y Alejandro Granados, porque los fondos y la administración de la seguridad sigue siendo de la Policía Bonaerense. Por lo tanto, los intendentes no pueden decidir cuántos patrulleros o cuánta nafta comprar porque esas cuestiones no están dentro de su presupuesto. La seguridad en Ramallo depende de Berni”.

"Necesitamos más recursos, más allá de los móviles que recibimos, sobre todo recursos humanos. La demora de los envíos financieros por parte de la Provincia dificulta mucho nuestro trabajo. El responsable es el Ministerio de Seguridad de la Provincia, nos tiene que acompañar y dar la ayuda necesaria para poder frenar este tipo de hechos de inseguridad", afirmó el intendente de Ramallo, Gustavo Perie.

“El Intendente ya hizo un montón de pedidos solicitando refuerzo de patrulleros porque con lo que tiene no puede prevenir el delito ni combatir a los delincuentes”, manifestó.

La denuncia de Arietto tiene lugar en medio de una escalada de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, marcada por el asesinato en La Matanza del chofer de colectivos Daniel Barrientos y las manifestaciones realizadas por sus compañeros en reclamo de mayor seguridad.