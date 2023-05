Comunicado oficial por la voladura de un techo del Teatro Argentino: ¿qué pasó?

Momentos de tensión de vivieron ayer en el Teatro Argentino, cuando en medio de la tormenta que se desató en La Plata, por las fuertes ráfagas, se desprendió una parte del techo de la entrada, por lo que hubo revuelo ya que dentro del edificio de 51 entre 9 y 10 había unas 2 mil personas que presenciaban un espectáculo. En ese marco, desde el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires se emitió un comunicado para llevar tranquilidad a la población y contar lo ocurrido.

"Con respecto a lo sucedido en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, se informa que, como consecuencia de las fuertes ráfagas de viento, cerca de las 18:00 se produjo un desprendimiento parcial de una placa de la cartelería del alero del ingreso de Av. 51", explicaron oficialmente, y agregaron: "La situación no provocó heridos ni la interrupción de las actividades que se estaban desarrollando en el interior, como el concierto en la Sala Ginastera y la Feria de Arte Plateada".

Según precisaron, "de manera inmediata, comenzó a trabajar en el lugar personal de bomberos de Policía de la Provincia de Buenos Aires para asegurar la zona y comenzar a revisar la estructura". Aclararon que "terminaron por remover toda la señalética del costado izquierdo [que da a calle 10] por seguridad y la zona del acceso a la dársena y la escalinata quedó vallada". En ese sentido indicaron que "cuando terminó el concierto, el público salió de manera cuidada, usando tres puertas de seis disponibles -para evitar el lugar donde se desarrollaban las tareas preventivas, y por eso de manera más lenta que lo habitual. No hubo evacuación de ningún tipo".

También contaron que "la ambulancia que se encontraba en el exterior pertenece al sistema de emergencia pública bonaerense y su presencia allí es habitual cada vez que hay funciones o mucha afluencia de gente. La misma no debió ser utilizada".

En el parte policial al que accedió EL DIA se indicaba que "se constató la caída de tres paneles de vidrios, los cuales corresponden al techo de ingreso principal de la estructura del mencionado lugar". Dieron cuenta que, tomando los recaudos necesarios, se valuó la situación y se verificó toda la estructura.

Asimismo se informó que al lugar arribó personal del SAME en prevención ya que no se registraron lesionados, y se cortaron las calles frontales al acceso vehicular. "En el interior del Teatro se encontraban aproximadamente 2 mil personas, las cuales no fueron evacuadas", se indicó. Asimismo se solicitó la presencia de personal con Hidroelevador y la colaboración de la Dirección de Riesgos Especiales, a los fines de cooperar con las tareas.

Lo cierto es que los espectadores que se retiraron de la obra que había terminado recién pasadas las 18 horas e hicieron su salida por otra de las puertas, evitando pasar por la zona donde ocurrió el desprendimiento parcial del techo. Recién pasadas las 21, luego de haberse empleado una grúa, los especialistas trabajaron en la remoción de las piezas que estaban en peligro. El tránsito se encontró interrumpido, debiendo desviarse sobre calle 9 hacia 50, pero posteriormente se habilitó la circulación de la calle 51.

Vale recordar que la semana pasada, la Sala Ginastera reabrió sus puertas con un concierto del staff musical. Fue en el marco de la finalización de las obras de mantenimiento y restauración del Teatro Argentino, con una inversión millonaria de la Provincia.