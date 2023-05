Ivo Mammini: “Siempre tuve el sueño de festejar en el Bosque colgado del alambrado”

Ivo Mammini está pasando un momento soñado en la primera división albiazul, ese que tuvo al alcance de la mano hace tres años cuando debutó de la mano de Diego Maradona y que se dilató hasta este presente, con buenos ingresos y dos goles (ante Argentinos Juniors y Tigre) en los primeros partidos en los que fue parte del once titular.

Para el centrodelantero de solo 20 años, este es un momento de enorme alegría. “A nivel personal estoy muy contento de seguir sumando experiencia, minutos, y aportar para el equipo” a la vez que señaló que es una etapa en la cual “la confianza del equipo es muy importante”.

Mammini reconoció que en la muy buena victoria del lunes en Sarandí no jugó en el nivel de las anteriores presentaciones. “Con Arsenal no tuve un buen partido. Fue muy trabado, de mucha lucha y no encontré el espacio. En los partidos anteriores estuve cómodo”, señaló el delantero oriundo de Tolosa.

“Uno trata de aportar lo mejor que puede aunque no tengas tantas situaciones como en otros partidos. Con Arsenal me tocó jugar un poco más retrasado para marcar al 5 y busqué hacer eso antes que priorizar el ataque”, explicó sobre la función que Sebastián Romero le encomendó en el Viaducto.

Son semanas especiales para Ivo Mammini. Con sentimientos a flor de piel en esta carrera que se reinició desde la noche en el Diego Maradona de La Paternal. “Contra Argentinos Juniors viví una sensación única. Como también lo fue mi primer gol en el Bosque. Son sensaciones inexplicables, vivir eso fue una locura”.

Además, contra Tigre pudo festejar de cara a los hinchas triperos de un modo muy especial, casi un homenaje a un fútbol en extinción. “Colgarme del alambrado en un festejo fue un sueño que siempre tuve”, expresó Mammini, que a la vez narró las sensaciones suyas y de su familia en estos días que lo marcaron: “Tanto mi familia como yo estamos muy contentos y muy agradecidos de haber podido vivir esas experiencias”.

Mammini debutó en la Copa Argentina contra Sportivo Barracas, en 2020. Fue, nada menos, que el últimos jugador que debutó con Diego Armando Maradona como entrenador. “Mi papá a Diego lo tenía como su ídolo, por eso fue una locura que justamente él haya sido el técnico que me haya hecho debutar”, contó quien, por una razón lógica, no alcanzó a ver a Maradona jugador.

Pasaron años hasta alcanzar cierta continuidad en las condiciones tan particulares en las que Gimnasia afrontó este campeonato. De todos modos, Mammini nunca bajó los brazos, jamás sintió que el tren había paso de largo. “Siempre traté de ser positivo en todo desde aquel día del debut que parece estar ya lejísimo. Traté de mirar para adelante, de seguir entrenando y esforzándome para mejorar cada día”, dijo el delantero que lleva dos goles en los últimos tres partidos.

Además, explicó cuales son las diferencias que se siente en relación a primera división, con un ritmo e intensidad de juego incomparable con la reserva o el fútbol juvenil. Mammini explicó que “de reserva a primera cambia mucho todo, es un salto increíble. Especialmente por el estado físico. A veces cuestan los primeros minutos, el ahogo es otro. Por suerte de a poco me voy adaptando, es cuestión de tener minutos para seguir así”.

A la hora de analizar las presiones que se sienten en el fútbol de primera, más en un equipo que tiene pocos jugadores experimentados que puedan absorberla en caso de derrotas, Mammini resaltó que no es algo que haya sentido o vivido de un modo particular. “En ningún momento tuve presión. Sí sabía desde el primer minuto las cosas que tenía que hacer y las que no. Trato de ser lo más serio posible a la hora de trabajar, ir a cada pelota como su fuera la última y dejar todo por la camiseta”, contó el delantero que fue goleador en Novena, Octava y Séptima que quemó etapas y con edad de Sexta empezó a alternar en Reserva.

Sus dos goles en primera fueron de cabeza. ¿La especialidad de la casa? Para nada y lo explicó el propio jugador. “Yo creo que se dio así, porque en toda la carrera en juveniles habré hecho 4 o 5 goles de cabeza. Hasta a mí me pareció raro haber convertido los dos goles de cabeza”, explicó.

“Hasta a mí me pareció raro haber convertido los dos goles de cabeza, en juveniles hice 4 o 5”