No descarta vender todo por los robos y la crisis

En los comercios en general, pero mucho más en los que funcionan en barrios de La Plata, sus propietarios deben luchar a diario contra dos importantes flagelos: la crisis económica y la inseguridad.

Por ejemplo, esa realidad es en la que quedó inmerso el dueño de una agencia de loterías del barrio Altos de San Lorenzo.

Es que a las 2 de la tarde de ayer, cuando el horario de la siesta invitaba a suponer una mayor tranquilidad, dentro de la ajetreada actividad de cada jornada, el propietario del local, que está ubicado en 77 entre 16 y 16 bis, Alejandro Astorgano (54), sufrió un robo. El único desde que inauguró el negocio en diciembre de 2019, aunque para él resultó demoledor.

Precisamente, pudo tratarse de un episodio “bisagra”. ¿Por qué? La respuesta la aportó el propio damnificado ayer en diálogo con EL DIA: “Ya hace un tiempo que estoy madurando la idea de vender este comercio y dedicarme a otra cosa. Básicamente, por las bajas recaudaciones”.

Enseguida, reveló también -con igual desánimo- que “esto que me pasó ahora (en referencia al asalto de ayer), me da un empujoncito a tomar esa decisión”.

“ME AGARRARON JUSTO”

Astorgano luego aceptó relatar cómo fue el complejo momento que le tocó afrontar al quedar, súbita e impensadamente, a merced de dos delincuentes, que no dejaron ni un segundo de apuntarle con un arma.

“Como tenía en el negocio la recaudación del viernes, el sábado y del rato de la mañana de hoy (por ayer), tenía que ir al Banco para depositársela a Lotería”, consignó.

Luego citó que “en eso estaba” cuando a las 2 de la tarde se aprestaba a cerrar el local, para cumplir con dicha trámite.

Pero antes, resolvió “sacar la basura a la calle”. Como tantísimas otras veces, pero lamentablemente para él, esa tarea obró como el disparador de un disgusto. Y para los dos ladrones que poco después lo asaltaron bajo amenazas, resultó la oportunidad esperada.

Astorgano lo explicó claramente: “Justamente por la inseguridad, atiendo en el local detrás de un vidrio de blíndex, tratando de prevenir un asalto. Pero estos delincuentes me agarraron justo en la vereda, cuando saqué una bolsa con la basura. Aprovecharon a entrar y cuando lo hice yo me hicieron saber de sus intenciones”.

Recordó que ambos asaltantes “tenían una gorrita con visera y barbijos, para taparse bastante la cara” y acotó que “uno de ellos, además tenía puestos anteojos”.

“NO TE HAGAS GOLPEAR AL PEDO”

Comentó después que “en la caja registradora había 20.000 pesos, pero no quedaron conformes. Lo que pasa es que mucha gente, incluidos muchos delincuentes, creen erróneamente que los agencieros somos multimillonarios. Entonces, exigieron más”.

Sin que el asaltante que portaba el arma de fuego dejara de tenerlo en la mira, enseguida escuchó una firme y contundente advertencia del mismo sujeto: “Flaco, no te hagas golpear al pedo. Abrinos la caja fuerte”.

Allí estaba, indicó el agenciero, el grueso del dinero que iba a depositar un rato más tarde. Precisó al respecto que “había 130.000 pesos, que se llevaron igual que los 20.000”.

Se mostró sorprendido porque quienes ejecutaron el atraco “podrían haberme robado también una notebook y mi celular. Pero no les importó, sólo buscaban el efectivo”.

El agenciero dijo no saber cómo escaparon de la zona sus asaltantes, porque antes de irse “me hicieron meter en el baño y me ordenaron que me quede ahí hasta que ellos estuvieran lejos”.

Asimismo, lamentó que “tenía que pagarle un premio chico a un cliente, pero no tuve más alternativa que explicarle lo ocurrido y pedirle que venga otro día. Por suerte, entendió la situación”.

El asalto, hizo reflexionar a Astorgano: “Tendré que invertir en cámaras y pagar un seguro”. O, algo más drástico, vender todo y empezar de cero.