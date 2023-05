“La Masacre de Monte”: ante la acusación, el ruego de los policías

El fiscal de La Plata, Mariano Sibuet, pidió al jurado popular que considere “culpables” a los cuatro ex policías bonaerenses acusados por la denominada “Masacre de Monte”, por la que cuatro chicos murieron en mayo de 2019, tras una persecución a los tiros y, posterior choque en esa ciudad, al señalar que “mostraron desprecio a las vidas de las víctimas” y que “cada uno de ellos hizo un aporte esencial” para provocar el desenlace fatal.

El representante del Ministerio Público solicitó la sanción para los ex agentes Mariano Ibáñez, Manuel Monreal, Rubén Alberto García y Leandro Ecilapé, a quienes les endilgó los delitos de “homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego, y violación de los deberes de funcionario público”.

Antes del alegato del fiscal, el ex capitán García pidió declarar ante el jurado y dijo que al enterarse de las edades de las víctimas tendría que haberse pegado “un tiro en la cabeza”, ya que es “un enamorado de los derechos humanos” y no un asesino, mientras que el ex oficial Ecilapé señaló en todo momento que la persecución fue “justificada”, que “nunca” sacó su arma reglamentaria y catalogó de “accidente” lo ocurrido.

Durante su presentación de unos 40 minutos, Sibuet describió como una “escena de terror” la madrugada del 20 de mayo de 2019, cuando el auto Fiat 147 en el que iban Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14), Aníbal Suárez (22), Camila López (22) y Rocío Quagliariello, de entonces 13 años, chocó contra el acoplado de un camión detenido en la colectora de la ruta 3, durante una persecución policial a los tiros, la cual catalogó como “arbitraria e incomprensible”.

“Miembros del jurado, cuando nos conocimos les hablé de un hecho atroz. Después de todos estos días, escuchamos testigos, vimos evidencia concreta. Podemos afirmar que aquella expectativa, efectivamente ocurrió”, abrió el fiscal que hizo una síntesis de su visión de los hechos.

Por último, Sibuet afirmó que los policías “en lugar de actuar de manera profesional, usaron su posición de poder y supremacía para violentar y causar la matanza de estos chicos”, a la vez que consideró que “las pruebas son claras y contundentes”.

“Los mismos policías, a lo largo de este debate, dijeron tener el poder de identificar a quienes ellos quisieran. Ahora, ustedes, tienen el poder de enviar un mensaje: no pueden ser toleradas estas acciones en una sociedad democrática. Les pido que emitan un veredicto condenatorio. Se los pido por Rocío, que perdió a su amiga. Se los pido por los chicos, que vimos a sus familiares quebrarse del dolor. Se los pido por toda la sociedad, para que este tipo de hechos no pasen nunca más”, cerró Sibuet con la mirada firme en el jurado.

En la misma línea, las querellas consideraron el hecho como “una masacre” y un “homicidio brutal”, a la vez que coincidieron con el pedido del fiscal y que estaban conformadas de la siguiente manera: la abogada Dora Bernárdez representante de las familias Domínguez y Suárez; Margarita Jarque, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), patrocinante de las familias Sansone y López; el letrado Ricardo Minoli a la familia Quagliarello; y finalmente el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) representado por las abogadas Bárbara Juárez y Agustina Lloret.

En contraposición, los letrados defensores Guillermo Baqué y Marcelo Di Siervi endilgaron la responsabilidad de los hechos al conductor del vehículo en el que viajaban las víctimas, a la vez que consideraron que los agentes actuaron “en cumplimiento de su deber”, al intentar identificar al vehículo en el que viajaban los fallecidos y luego perseguirlo.

“La próxima vez que los pare un policía, no paren, háganle caso al bloque acusador. Tengan cuidado. Es peligrosísimo el mensaje que están dando a toda la juventud. Nos están diciendo que si nos para la Policía, no tenemos que parar. Que la Policía no tiene derechos. Me parece gravísimo. ¿Lluvia de balas? Ningún tiro viene de arriba. Han tratado de engañarlos, manipularlos, darles mensajes con lo que ellos solamente sacaron en conclusiones”, expresó Baqué en su dura alocución.

“Trataron de conmoverlos poniendo gente que llore. Suárez se cagó en la vida de los chicos, les arrebató la vida. Venimos a buscar verdad y justicia. Porque la verdad fue ocultada”, agregó.

“Qué hacían dos nenas de 13 años paseando con uno de 22. Si hay duda razonable, declárenlos inocentes. Nos vienen hablar de la dictadura, de hechos pasados. Si una duda persiste en su cabeza, ustedes tienen el poder de decir que no”, concluyó.

Por su parte, la jueza Carolina Crispiani, que mandó a construir una baranda de madera como símbolo de privacidad para el jurado, que describió como “límite entre la sociedad civil y el Estado, un derecho adquirido que se ejercita respecto de todos los presentes”, dispuso un cuarto intermedio hasta hoy a las 10, cuando brindará las instrucciones a seguir para el dictado del veredicto, condenatorio o absolutorio.

Ante la posibilidad de recibir una dura sanción, los imputados hicieron uso al derecho de decir las últimas palabras. Así Ibáñez sostuvo “si me equivoqué en algo, pido disculpas. Yo soy padre. Pido disculpas”; Monreal “no somos ningunos asesinos. Le doy mi pésame a la familia. Fue una tragedia para todos. Como dijo mi compañero, pido disculpas. A los chicos no los va a poder devolver nadie”; García “quiero disculparme por el dolor. Somos inocentes. Nunca quisimos llegar a esto” y Ecilapé “mis condolencias a los familiares. No soy asesino. Le pido al jurado que haga justicia. No soy asesino, todo lo que hice fue en cumplimiento del deber. Quiero poder estar con mi hijo”.