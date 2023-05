Las Pelotas: “Hemos resistido por coherencia”

Las Pelotas siempre está. Girando por el país, firmes en su convicción del rock como una expresión de potencia subversiva, firmes en un mundo caótico y siempre incendiado, como un faro que resiste los vientos de las modas.

En el marco de esa gira perpetua, que lleva ya casi 35 años, ese colectivo desembarca mañana en la Ciudad, en el escenario de 13 entre 57 y 58, un año después de su último show en La Plata. Éste será un concierto diferente, promete Gabriela Martínez, bajista: “Miramos qué tocamos hace un año para tratar de no repetirnos, y buscamos 15 temas que no hubiéramos tocado. Después hay algunos que no pueden faltar, a veces se hace difícil elegir porque son un montón”.

La gira que los trae viene cargada de ironía: la banda liderada por Germán Daffunchio tituló el tour “Seguimos esperando el milagro”, en ocasión del 20º aniversario del emblemático disco de la banda pero también de dos décadas donde nada parece haber cambiado demasiado alrededor.

La banda, en esas décadas, ha sobrevivido, como todos. “Hace tres décadas damos vuelta por el país a lo loco, y en estas crisis se hace más complicado. Pero es lo que nos apasiona. Hemos pasado de todo”, se ríe Gaby, “pero se trata de resistir. ¿Cómo? Creo que es muy importante el espíritu grupal, supera todos los egos, el espíritu de la banda es más grande de todo”.

“Y también hemos resistido por coherencia”, agrega. “Nunca hemos hecho cosas con las que no estuviéramos de acuerdo, algo que no es común. Y somos coherentes también en lo que decimos en nuestras canciones”.

Canciones que han retratado esta Argentina invadida, siempre al borde del incendio final, que siguen vigentes en el oído popular décadas después de compuestas porque, también, el contexto nunca parece cambiar demasiado, siempre hay una crisis en el horizonte.

“Es un poco triste, pero es la realidad que nos atraviesa. Como banda, incluso: las crisis hacen que la gente tenga ganas de escuchar música, pero también hace muy difícil movilizar un grupo grande por nuestro país”, dice la bajista, pero avisa a los espectadores que la gira no recupera aquel disco emblemático y crítico de aquellos años de hundimiento social. “Había que ponerle un título a la gira, nada más. No es que estamos presentando ‘Esperando el milagro’. Simplemente, se cumplen 20 años y pensamos: ‘Qué loco que todavía esté vigente, que sigamos esperando el milagro’. Pero no es rememorar el disco”.

Para Las Pelotas, el rock es un lugar de protesta y resistencia. También para sus seguidores, que en momentos de crisis los ven a ver como siempre, o aún más. “En momentos de crisis la gente tiene más necesidad de evadirse un rato de esa realidad. Quizás también piensan que mañana es el fin, que estos son los últimos momentos…”, dice Gaby. Y entonces, ante el apocalipsis, van al encuentro de lo colectivo. “Ahí aparece el ida y vuelta con la gente, la energía que emana del escenario y emana de la gente, que genera una especie de comunión. La gente vibra ese espíritu colectivo”.

Una vibración quizás apocalíptica, pero Las Pelotas, igual, seguirá haciendo rock más allá del fin del mundo: hay futuro, dice Martínez, para la banda, pase lo que pase. “Componiendo estamos. No sé si es un disco, el disco está un poco pasado de moda. Pero iremos sacando algo”, avisa.

“Y después”, agrega, “vivimos girando, así que vamos a seguir girando”.