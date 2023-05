Fingen ser técnicos para sacar el cobre del medidor

Dos hombres que se hacían pasar por operarios de Camuzzi, la empresa prestataria del servicio de distribución domiciliaria de gas de red, recorrieron un barrio de La Plata, según pudo constatar este medio con la palabra de los vecinos, con la finalidad de extraer metal del medidor de gas con la finalidad de robo para la venta en el mercado negro.

Esta práctica, ampliamente extendida en la Ciudad, no es atendida por las autoridades ni por la policía. Y aun cuando se sabe en qué lugares se comercializa este material, llama la atención que no se realicen allí operativos para cortar de cuajo con este negocio. EL DIA viene alertando desde hace tiempo sobre este tema.

Ahora, según las denuncias que plantearon los frentistas, la situación se registró en inmediaciones de Plaza Irigoyen. Los falsos operarios se movilizaban con una camioneta Renault Kangoo de color amarilla, que no tenía identificación alguna. Estaban vestidos con chalecos y con “un casco de obra”.

“Salí de mi casa a las 10 de la mañana para llevar a mi novia al laburo. Tenía que sacarle unas fotos a mi auto porque tengo un choquecito y era para el seguro. Y en un momento veo la camioneta amarilla, sin ploteo ni nada, ni haciendo referencia a ninguna empresa. Vi a los dos tipos vestidos y les iba a preguntar de dónde eran. Miraban las casas como buscando algún tipo de referencia”, relató quien vivió toda la situación en carne propia. Aseguró que luego de regresar a su vivienda, se encontró con que la camioneta seguía pegada a su auto: “Le saqué una foto a mi auto porque lo necesitaba para la patente, para el seguro. Entonces se la saco y ellos vieron que estaba sacando una foto y se fueron. Pero no se la estaba sacando a ellos. Se persiguieron y se fueron”. Ya en el interior de la casa, intentó prender la hornalla de su cocina y se dio cuenta de que no tenía gas: “Me fijo en el Camuzzi virtual y estaba todo pago. Salgo y me habían robado el flexible. Me dejaron sin gas por 20 cm de cobre. Un garrón”, relató indignado.