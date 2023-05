Gimnasia mostró su peor versión y perdió sin atenuantes en Mendoza

No fue la tarde del Lobo. Quizá, el peor partido del campeonato, porque no hubo un rival que no arrolló ni lo apabulló tácticamente. Lisa y llanamente, Gimnasia no fue el de siempre. No jugó al 100%, no fue ni por asomo el equipo que le ganó a Racing, Argentinos o el clásico. Ni siquiera tuvo un lapso bueno como ante Lanús o una levantada como la que mostró en otros partidos. O sí, pero el segundo tiempo en el estadio Víctor Legrotaglie la reacción del equipo no alcanzó para inquietar al arquero Diego Rodríguez.

El equipo de Chirola no tuvo la presión habitual para recuperar la pelota, casi no encontró los circuitos de juego para establecer asociaciones y mucho menos logró llegar, porque ni siquiera tuvo esas tres o cuatro pelotas paradas que pueden complicar el partido. El remate de Leandro Mamut (de interesante ingreso) que tapó Rodríguez no fue un oasis, apenas una gota en el desierto. Gimnasia no tuvo ideas, aún cuando tuvo voluntad y ganas en el complemento.

El Lobo comenzó el partido con algunas imprecisiones que le permitieron al local una mejor imagen en los primeros minutos, cuando un solitario cabezazo desviado de Salomón Rodríguez amenazó con levantar la tarde cuyana. Y Tadeo Allende, que sabe con la pelota, cruzó un disparo que pasó a un par de metros del caño derecho del arco defendido por Durso.

Gimnasia no pudo mostrar en los primeros minutos ni la presión sobre el rival ni la intención habitual de llevar las riendas del partido. Por eso, terminó apostando por momentos a una postura casi contragolpeadora, con escasa precisión en las pelotas largas. El Tomba casi llega a la apertura, primero con un remate que iba al arco y terminó en el córner por un rebote providencial y luego porque Tomas Durso respondió muy bien ante un derechazo de Pier Barrios desde la puerta del área. Cuando el Lobo estaba jugando mal, un error en la salida de Felipe Sánchez ante la presión de Salomón Rodríguez terminó contándole demasiado caro porque Tadeo Allende sacó un remate espectacular que se coló en el ángulo alto, a la izquierda de Durso que nada pudo hacer. 1 a 0 justo para el local, con Gimnasia impotente jugando con lento ante un rival que lo superó. De hecho, Godoy Cruz obligó un par de minutos después a que Durso se jugará abajo en el mano a mano para evitar la segunda caída de su valla.

Cristian Tarragona controla la pelota ante la presión de Federico Rasmussen. Gimnasia no tuvo intensidad y cayó en Mendoza / PrensaGELP

La mejor noticia para el Lobo fue el final del primer tiempo, que terminó con un tumulto por una fuerte patada de Alan Lescano que terminó con amarillas para Guillermo Enrique y Leyes. La sacó gratis Lescano; en cambio Gimnasia pagó el muy flojo período inicial, en el que ni siquiera se acercó al arco de Diego Rodríguez.

Gimnasia no fue el de siempre. No jugó al 100% y no repitió lo que hizo ante Racing y Argentinos

Tan flojo fue lo del Lobo, que Chirola Romero decidió una variante en el entretiempo con la entrada de Eric Ramírez en lugar de Nicolás Sánchez. El cambio le permitió un posicionamiento distinto, con Lescano más cerca de Bolívar y Ramírez detrás de Tarragona. Justamente Eric Ramírez tuvo una chance con un remate alto, aunque enseguida López Muñoz hizo un jugadón contra la línea, le ganó a Bolívar y Durso salvó otra vez al Tripero.

Ante un partido más parejo, Franco Torres ingresó por Soldano e Ivo Mammini lo hizo hizo lugar de Colazo, con la cara intención de forzar el juego aún a riesgo de quedar expuesto a una contra letal. Más tarde la entrada de Mamut por Lescano ratificó ese rumbo. La actitud del equipo era otra, aunque carente de toda efectividad de tres cuartos en adelante.

Sin ideas, el Lobo terminó en centros inofensivos o con pelotazos largos que se iban por la línea de fondo. Godoy Cruz se defendía bien y mostraba peligro en ataque, aunque en el segundo tiempo llegó muy poco al arco de Durso.

Maximiliano Comba entró por Tarragona y Mammini fue a jugar al centro del área. Gimnasia tuvo una chance cuando un remate de Morales desde lejos tuvo un desvío y le quedó a Mamut en el área que remató y obligó al Ruso Rodríguez a una buena tapada achicándole el ángulo de disparo.

En el descuento, Tomas Conechny de cabeza puso el 2 a 0 definitivo como lento telón a un muy flojo partido tripero, quizá el peor desde que Sebastián Romero asumió como entrenador a principio de año.

