Macabro hallazgo en una plaza de La Plata

Un macabro hallazgo tuvo lugar este miércoles en una plaza de La Plata. Según el reporte policial al que accedió EL DIA, todo sucedió en el espacio público ubicado en 456 entre 26 y 27, de City Bell, donde se dio aviso a la policía por una persona que estaría muerta.

Al llegar el personal policial al lugar de la denuncia constató que se trataba de un hombre vestido de negro, de alrededor de 20 años, que se encontraba sin signos vitales y colgando de un árbol con una soga en su cuello. El hallazgo, sin dudas, causó un gran revuelo en el barrio.

Los efectivos solicitaron una ambulancia del Same, que se hizo presente y confirmó el fallecimiento. Se informó que el cadáver no pudo ser identificado y que en principio no se advirtieron "signos de criminalidad", precisa el informe policial.

Por el caso intervino personal de la comisaría 10ma y ahora se abrió una causa judicial por averiguación de causales de muerte, que se tramita en la UFI Nº8. De todas formas los investigadores siguen la línea del suicidio, que sería la más firma por cómo encontraron la escena.