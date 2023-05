WhatsApp dejará de funcionar para algunos celulares “viejitos”: los modelos que se quedan afuera

El servicio de mensajería instantánea predilecto en el planeta, WhatsApp, continúa con las actualizaciones para brindar un mejor servicio a los usuarios, pero al mismo tiempo los avances implican dejar atrás algunos teléfonos celulares que ya tienen varios años en el mercado y que no pueden cumplir con ciertas funciones.

En este marco, la compañía informó que dejará brindar soporte para dispositivos anteriores a 2014. Además, según el sitio WABetaInfo, que se especializa en pruebas de las versiones de la plataforma de Meta, próxima versión limitará los sistemas operativos de esos smartphones.

De este modo, WhatsApp necesitará por lo menos el sistema Android 5.0 o Lollipop para poder funcionar correctamente. La decisión supondrá el fin de la compatibilidad con versiones anteriores como Jelly Bean o KitKat por ejemplo.

Aunque aún no se ha anunciado oficialmente, los cambios solo se han aplicado a los usuarios de la fase beta, específicamente en la beta de WhatsApp para Android 2.23.9.2. De esta manera, se permite probar las nuevas funciones antes de que estén disponibles para el público en general.

Lista de celulares que dejarán de contar con soporte

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2.

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

En el caso de los iPhone (dispositivos con sistema iOS), celulares de la marca Apple, estos son los modelos que ya no contarán más con la app WhatsApp. De momento no se han mencionado a las tabletas puesto que ellas antes no contaban con la app anteriormente y solo se podía acceder mediante WhatsApp Web, pero también se verán afectadas.

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus