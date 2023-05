Poli advirtió sobre la pobreza, cuestionó a los "alimentan la confrontación" y le hizo un pedido a los candidatos

El arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, hizo un fuerte llamado a la unidad, instó a superar los conflictos a través del diálogo y pidió a quienes sean candidatos que "aprovechen sus palabras para hacer docencia democrática, con propuestas claras y realistas, sin descalificar a los que compiten".

Al encabezar el tradicional Tedeum por el 25 de Mayo, Poli tuvo palabras críticas, sin mencionarlos, hacia los dirigentes políticos al señalar que "si no recordamos de dónde venimos, difícilmente podamos avanzar hacia donde queremos ir como Nación", y que "cuando priman intereses particulares sobre el bien común, o cuando el afán de dominio se impone sobre el diálogo y la justicia, se menoscaba la dignidad de las personas e indefectiblemente crece la pobreza en sus diversas manifestaciones".

En el que fue también su último Tedeum por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, el arzobispo de Buenos Aires señaló que "no puedo dejar de mencionar la sensible desigualdad que existe en un amplio sector vulnerable", como "que 6 de cada 10 niños argentinos son pobres". "Que los padecimientos de los que menos tienen no nos sean indiferentes", fueron también algunas de sus palabras.

"Toda democracia padece momentos de conflictividad. En esas situaciones alimentar la confrontación buscando culpables en el pasado o el presente puede ser el camino más fácil, pero el modo más sabio es procurar consensos a través del diálogo", dijo Poli en otro pasaje, claramente en alusión a los cruces en la clase política, a lo que agregó: "Si hablamos de un debilitamiento de nuestra democracia, sus causas hay que buscarlas en la suma de responsabilidades de todos".

Sobre el cierre de sus palabras, y después de hacer referencia que "se da un llamado urgente a la unidad, que todos sean uno", señaló que "ante un nuevo proceso electoral para elegir a quienes aspiran conducir a la Nación, vemos una inmejorable posibilidad para que los candidatos expresen su vocación de servicio y aprovechen sus palabras para hacer docencia democrática, con propuestas claras y realistas, sin descalificar a los que compiten, con un lenguaje nuevo que devuelva al pueblo la confianza y el deseo de participar de construir un destino común".

El final de la ceremonia no estuvo a cargo de Poli sino del presidente Alberto Fernández, a quien en un gesto poco habitual, se le concedió la palabra, momento en que dijo que "tenemos que ser capaces de construir una convivencia democrática que nos falta, que no hemos sabido construir en todo este tiempo" y agradeció al papa Francisco por todo lo hecho durante su gestión.