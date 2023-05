Boca tropezó en Colombia, resignó su invicto y define de local el pasaje a los Octavos

Boca tropezó en su excursión a Colombia. Perdió anoche por 1-0 con Deportivo Pereira y su clasificación para los octavos de final de la Copa Libertadores deberá esperar, ya que ahora, el Grupo F quedó parejo entre los dos equipos, ambos con 7 unidades.

De esta manera, el equipo que conduce Jorge Almirón, que no jugó un buen partido, buscará pasar a la siguiente fase de la competencia en las próximas dos fechas que le quedan por delante. Ambas en La Bombonera. Primero contra Colo Colo, el martes 6 de junio, a partir de las 21, y posteriormente contra Monagas, de Venezuela, el jueves 29 del próximo mes, a partir de las 19.

La próxima presentación de Boca será el martes 6/6 ante Colo Colo, de Chile

Boca no pudo repetir sus últimas actuaciones en la Copa. Si bien tuvo más tiempo la pelota a su disposición, no supo que hacer con ella, porque tanto Payero como “Pol” Fernández no estuvieron finos a la hora de asistir a los puntas.

Esto facilitó el trabajo de los volantes de Deportivo Pereira, donde Velázquez, Fory y Bocanegra lograron imponerse con mayor empuje que claridad.

El trabajo del equipo de Almirón fue controlar las embestidas del dueño de casa y apostar a las corridas por derecha de Advíncula y de Sebastián Villa por el otro sector.

A ello se le agregó que Benedetto tampoco respondió a las exigencias, y no tuvo demasiada participación porque los lanzadores estuvieron imprecisos con la pelota en los pies.

La primera etapa, en realidad, fue de tono mediocre, pero dentro de ese contexto, Deportivo Pereira fue el que mostró algo más, por su ambición y por la necesidad de ganar para alimentar sus pretensiones de avanzar de ronda.

En la segunda parte, el partido se hizo más abierto, de ida y vuelta, Pereira enfocado en atacar permanentemente, y con un Boca que respondió de contragolpe.

Y de apoco, comenzaron a aparecer las oportunidades. Primero, un remate de Bocanegra que se fue apenas desviado, y después, un cabezazo del paraguayo Santacruz que terminó lejos del travesaño.

Boca avisó con un remate de Villa, y con una arremetida de Benedetto, que controló el arquero.

A los 31, Chiquito Romero le contuvo un penal a Juan Pablo Zuluaga, y parecía que volvía a convertirse en héroe. Sin embargo, dos minutos más tarde, una desinteligencia de Fabra permitió que Angelo Rodríguez, con un cabezazo, dejara sin chances a Romero. Boca intentó reaccionar, pero volvió a equivocar el camino.