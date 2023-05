Flor Vigna habló de los rumores de separación con Luciano Castro: "Esta vez prefiero..."

En los últimos días comenzaron a circular rumores de una posible separación de la bailarina Flor Vigna y el actor Luciano Castro, una pareja que se formó hace algo mas de dos años.

Lo cierto es que esta situación fue descubierta por la panelista de Mañananísima y LAM, Estefanía Berardi, quien aseguró: “Le escribí para preguntarle si se bajaba de la obra por una crisis, porque mi entorno (tenemos amigos en común) decía que estaba todo bien, que Luciano es divino y que se aman.

A su vez, relató que Vigna "siempre me contesta y me tira la posta": "Esta vez tardó mucho en responderme. Le insistí y le dije que tal vez era el tema del día porque se dijo mucho que estaba separada y me contestó de una manera muy extraña”, señaló.

Finalmente, tras estas declaraciones, la respuesta de la actriz llegó y la periodista la reveló: "Me puso 'Perdón´. No es de mala, pero esta vez prefiero no decir nada".

Sin dudas esta contundente frase deja la puerta abierta al famoso interrogante sobre su actual momento sentimental. Por su parte, Castro por el momento no se pronunció y se llamó a silencio.