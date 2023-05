Fuerte mensaje de Jorge Lanata sobre su salud: "Estoy vivo de pedo"

Jorge Lanata habló en profundidad sobre salud. Lo hizo en una extensa entrevista a Socios del Espectáculo en la que hizo referencia a este tema, habló de su matrimonio con la abogada y se emocionó al mencionar a sus hijas Bárbara, de su relación con Andrea Rodríguez, y Lola, fruto de su pareja con Sara Stewart Brown.

“Estoy vivo de pedo, pero estoy bien”, comenzó diciendo Lanata al ser consultado sobre su salud. Y luego se explayó sobre los cambios de hábito que tuvo que adoptar: “Estuve mal. Desde que salí del Fleni, hago kinesiología y gimnasia todos los días durante una hora”. No obstante, el periodista reconoció que no dejar el cigarrillo es “lo único malo” que hace en la actualidad. “Me gusta fumar. Bah, no sé si me gusta, uno fuma por automatismo, ¿no? El algún momento espero dejar, pero es complicado largar el pucho. Las veces que traté, volví. No es fácil, tenés que tener mucha convicción de dejarlo y hasta ahora no la tuve nunca”, confesó.

En otro tramo de la entrevista, el periodista contestó qué era lo que lo había enamorad de su esposa. “Elba primero es linda, pero aparte es inteligente y es independiente. Cuando ella vino y yo la vi por primera vez, nos quedamos en el escritorio dos horas hablando sin parar. Ella venía porque estaba laburando en todo el tema de imagen y quería que charláramos del tema y de libertad de prensa”, contó sobre aquel primer acercamiento. Pero después bromeó diciendo que, según él, el trabajo fue solo una excusa de Marcovecchio para llegar a él. “Yo creo que me vino a levantar”, aseguró.