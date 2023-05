Cruce entre Pichetto y Monseñor Fernández

Una tensa polémica se desató ayer entre el referente de Juntos por el Cambio Miguel Ángel Pichetto y el arzobispo platense, Monseñor Víctor Manuel Fernández y que giró en torno a la concepción de la pobreza en la Argentina. Fue cuando el funcionario nacional criticó al prelado por “reivindicar la patria de Grabois”, al defender a los cartoneros durante el Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral local. Sin embargo, poco después de hacer públicos sus cuestionamientos, a través de las redes sociales Fernández respondió posteando el video completo de su homilía para que Pichetto “comprenda mejor el sentido” de lo dicho.

En el Tedeum del jueves, Víctor “Tucho” Fernández había planteado que los recicladores tienen “los mismos méritos o mayores” que quienes tuvieron “la suerte” de nacer en una “buena familia” y contar con más oportunidades para desarrollarse social y económicamente. Fue durante la tradicional ceremonia que escucharon el gobernador, Axel Kicillof, el intendente, Julio Garro, y funcionarios y legisladores locales y provinciales.

Ayer, el precandidato a presidente Miguel Pichetto criticó duramente las palabras vertidas el jueves por del Arzobispo. El auditor general de la Nación dijo que el sacerdote “reivindica el mundo cartonero y la patria de (Juan) Grabois”, y consideró que con curas así “estamos perdidos”. El dirigente dijo que “con estos discursos que dicen defender la paz y solo alientan el odio social. Son indignos de hombres de la Iglesia, que deben convocar a la unidad de los argentinos”.

Fue por esto que Monseñor Fernández salió ayer a refutar el comentario replicando en Twitter el video de su homilía completa. Durante su discurso, el Arzobispo había dicho: “Algún caradura que vive de rentas, de la política, de su familia, de una herencia, pero no hace nada, y se refiere a los cartoneros diciendo: ‘¿Por qué no van a laburar?’... Me impactó uno que lo veía a la mañana temprano, a la tarde, a la noche. Entonces un día le pregunté: ‘Che, ¿cuántas horas trabajás vos?’. Me dijo: ‘12, 15 horas, porque tengo una familia grande que mantener’. Le dije: ‘Pero no los ves nunca a ellos’. Y me dijo: ‘No, yo tengo que elegir: estoy con ellos, que es lo que me gustaría, o les doy de comer’”.

Y contrastó: “Miremos una persona que nació en una buena familia y acrecentó su patrimonio... todo bien, nadie se lo cuestiona. Pero, al mismo tiempo, un cartonero con los mismos méritos no tuvo la suerte de nacer en el mismo contexto y, por más que haya sudado, apenas si pudo sobrevivir. ¿No tiene méritos él?”.