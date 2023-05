VIDEO. Wanda Nara contra las cuerdas: la desafiante pregunta que le hicieron en las redes que la dejó sin palabras

La modelo, empresaria y representante Wanda Nara, es habitual que realice videos en las redes sociales y sobre todo alguno de ellos en directo, para poder interactuar con la gente que la sigue.

Lo cierto es que en las últimas horas, en su cuenta personal de Instagram, la ¿compañera? de Mauro Icardi recibió una pregunta que no se la esperaba.

Ante tantas vistas de su video, quien se metió finalmente fue su hijo mayor, Valentino. Se sumó al vivo y allí charlaron de algunas cuestiones. Una de ellas fue sobre las últimas mudanzas de la familia, que se fueron dando a raíz de los cambios de club del propio Icardi.

A raíz de esto, salió el tema. Su hijo (jugador de las divisiones inferiores de River), le contestó una pregunta que había hecho Wanda: "¿Preferís vivir en Italia o vivir en Argentina?”. Sin dudas, el adolescente le contestó: "Es lo mismo, si total voy a entrenar, voy a la escuela y me quedo en casa. No me cambia a mí, cambia solo la lengua”. A su vez, sumó: “Cuando estaba en Francia estaba bien y después cuando nos fuimos a Turquía eso sí que no me gustó”.

Pero ahí no quedó todo. En medio de toda la charla, salió el tema del alejamiento que tuvo que tener Valentino con su novia en París, donde a pesar del amor que sentía por ella, la tuvo que dejar debido a la distancia.

Entonces, Wanda le preguntó cómo fue la ruptura: "¿Y cómo le dijiste?", sin saber que la respuesta de su hijo sería implacable. “¿Vos como le dijiste a mi papá que lo dejabas? Es lo mismo”, retrucó el joven, recordando la escandalosa separación de sus padres.

Esto descolocó a la conductora de "Masterchef", que le tuvo que responder para no quedar expuesta: "No, pero Valentino no compares. Me puse colorada”.

Las idas y venidas de Wanda e Icardi parecen no importarle tanto a su hijo mayor, pero la curiosidad del porqué se separó de Maximiliano López, lo tiene algo preocupado.