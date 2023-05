Pese a las condenas, la muerte de Fernando Báez Sosa sigue siendo motivo de dolor. Es que al joven lo mataron a golpes afuera de un boliche en Villa Gesell, cuando se encontraba de vacaciones, por lo que sus familiares no encuentran consuelo. Y una muestra de ello fue el desgarrador posteo que publicó Graciela Sosa, la madre del chico asesinado, en las últimas horas, que vuelve a poner en escena el calvario que vive día a día, más allá de que la Justicia encontró culpables a los acusados.

Junto a una foto de Fernando, en su cuenta de Instagram, la mujer escribió: "Cuánta tristeza tengo en mi corazón. Es muy difícil estar sin tu compañía. Te extraño tanto, mi amor, que no sé qué hacer con esta vida sin sentido".

LEA TAMBIÉN Báez Sosa: los detalles del informe médico que genera dudas sobre el futuro del caso

Sus palabras fueron rápidamente respondidas por los usuarios de esa red social casi al instante. ya que la publicación se llenó de comentarios de apoyo. "Fuerzas, Graciela. Él siempre los acompañará, deben ser fuertes. Siempre recuerdo su caso y, tristemente, estuve allí esa madrugada. Si a mí me duele y ni siquiera llegué a conocerlo, no me puedo imaginar lo que ustedes sienten. ¡Él siempre estará presente!", escribió un usuario.

En la misma sintonía otro expresó: "Graciela, manténganse firmes en la fe. Fernando fue un ser de luz y los que creemos en la resurrección de Cristo sabemos que nos volveremos a encontrar con él. Que Dios les dé fuerzas hasta el final".

Cabe destacar que Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi se encuentran detenidos en La Plata y fueron condenados a prisión perpetua por el delito de "homicidio doblemente agravado por su comisión por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal con lesiones leves". Mientras que Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, quienes también están alojados en la prisión de Melchor Romero, deberán cumplir la pena de 15 años por ser considerados partícipes secundarios del tremendo episodio que se cobró la vida de Fernándo Báez Sosa.

Próximamente la Justicia deberá resolver donde deberán seguir cumpliendo sus condenas tras finalizar el plazo para que estén en el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Las dudas por el informe médico

Es preciso destacar que el posteo de Graciela Sosa llega días después de que se filtrara la historia clínica del hospital de Villa Gesell al que Fernando Báez Sosa fue llevado tras ser atacado por los ocho condenados por su crimen, cometido en 2020. En el mismo se indicó que ingresó con vida al centro asistencial y registró actividad cardíaca hasta las 5.55, pese a que la sentencia del juicio por el caso estableció que la muerte se produjo más de una hora antes y donde lo habían agredido. Ante esta situación, previo incorporar la prueba documental al expediente, la defensa insistirá en pedir la nulidad del fallo.

El informe médico elaborado en el Hospital Municipal Arturo Illia de Villa Gesell precisó que Báez Sosa, de 18 años, llegó al lugar “en estado inconsciente” a las 5.15, trasladado por una ambulancia, que sufría un “paro cardíaco” y que se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y de desfibrilación, “sin respuesta”, hasta que se constató su muerte a las 6.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que este reporte no formó parte del material analizado en el juicio realizado el último verano en el Tribunal 1 de Dolores, pero fue incorporado digitalmente al expediente el mismo día de inicio del debate, aunque ahora trascendió su contenido y provocó innumerables especulaciones.

En ese sentido, trascendió que la información aportada por la historia clínica será uno de los elementos utilizados por la defensa de los condenados, a cargo del abogado Hugo Tomei, para insistir ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense en el pedido de “nulidad absoluta del veredicto y la sentencia”, que el último 6 de febrero condenó a prisión perpetua a cinco de los acusados y a 15 años de cárcel a los otros tres.

Voceros cercanos a la representación de los sentenciados indicaron que la historia clínica “contradice” a la sentencia y demuestra que “Báez Sosa murió en el hospital y la investigación estuvo mal dirigida desde el inicio”.

En sus 14 carillas, el informe médico incluyó cuatro registros de electrocardiogramas y en tres de ellos -a las 5.27, 5.45 y 5.55- se advirtió actividad cardíaca hasta que a las 6 constató su fallecimiento la médica Silvia Romero.

La hora del fallecimiento coincidió con la indicada por el juez de Garantías David Mancinelli, quien al elevar a juicio la causa el 4 de febrero de 2021 precisó que “siendo las 6 horas, se certificó su lamentable fallecimiento por parte del personal del nosocomio local”.

Para Tomei, estos elementos contradicen el testimonio brindado en la sexta jornada del juicio por la médica ambulancista Carolina Giribaldi Larrosa, integrante del equipo de emergencias que asistió a Báez Sosa. Esta testigo declaró que la víctima “no tenía signos vitales” cuando llegaron al lugar del ataque cerca de las 5.05, y que tenía “pupilas midriáticas (dilatadas), no tenía reflejos, ni movimientos respiratorios, y no tenía pulso”.

La médica sostuvo ante los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari que el joven “no tenía posibilidad de sobrevida” con esas lesiones sufridas y detalló que tras encontrarlo tirado frente al boliche “Le Brique”, lo trasladaron al hospital con asistencia de oxígeno, mientras le practicaban masaje cardíaco.

Por su parte, la presidenta del tribunal consideró en la sentencia que estaba “plenamente probado” que “luego de acabar con la vida de Fernando Báez Sosa, segundos después de las 04.45 horas, los ocho imputados se alejaron del lugar”.

Tras la difusión pública de la historia clínica, el abogado de los padres de la víctima, Fernando Burlando, aseguró que el joven “fue asesinado en el lugar” y que el personal médico constató que “no tenía signos vitales”. En la misma línea, fuentes cercanas al Ministerio Público Fiscal aseguraron que “no cambia en nada la historia” y recordaron que ese reporte clínico no fue incorporado al juicio por pedido de Tomei.

El planteo para que la prueba se incluyera en el debate fue realizado por los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García en la primera audiencia del juicio, pero el defensor se opuso por no haber podido tener acceso a esa información en los casi tres años transcurridos desde el crimen, y el tribunal rechazó cuatro días más tarde su incorporación.