Confesiones intimas de Gwyneth Paltrow: "Volvería a tener sexo con Brad Pitt"

Sin dudas, Gwyneth Paltrow no sólo es conocida por su actual rol de empresaria o por su talento y sus éxitos en pantalla sino por sus grandes amores. Antes de casarse con el productor, Brad Falchuk, la actriz salió con Brad Pitt, Ben Affleck y Chris Martin, el cantante de Coldplay, con quien tuvo dos hijos.

Así, mientras que con Brad Pitt mantuvo una relación de 1994 a 1997, con Ben Affleck vivió un romance posterior y algo intermitente que duró de 1997 a 2000. Entre ambos, Brad se quedó con el título del “más romántico”, Ben era el que más la hacía reír pero a su vez con quien más discutía también. Sin embargo, a la hora de elegir quién besaba mejor Paltrow no pudo decidirse por uno. “Los dos eran buenos besadores”, confesó. Respecto de cómo eran en la intimidad, la rubia se mostró un tanto dubitativa: “Eso es realmente difícil porque Brad era como el tipo de gran química, de gran conexión; el amor de tu vida. Y luego Ben era técnicamente excelente”, confesó.

Al ser consultada sobre “¿Con quién volverías a tener sexo?” relató: “Creo que con Brad”, respondió rápidamente. Pero, si tuviera que elegir a uno de sus ex para volver a casarse, Paltrow fue contundente y optó por el líder de Coldplay. “Ben sí, Dios lo bendiga”, lanzó dando cuenta que no guarda los mejores recuerdos del actor.

Vale recordar que, durante la década del 90, Gwyneth Paltrow y Brad Pitt eran una de las parejas más populares de Hollywood. Los actores se enamoraron “a primera vista” en el set de Pecados capitales y desde entonces, vivieron un apasionado romance. Sin embargo, tan solo seis meses después de comprometerse decidieron separarse. “Fue lo correcto en ese momento, pero fue realmente difícil”, recordó la actriz mientras explicaba los motivos que la alejaron del galán.

Tras revelar que se conocieron en el rodaje del exitoso film de suspenso de 1995, la actriz aseguró que ni bien lo vio la conexión fue instantánea: “Fue un gran, gran amor a primera vista. Fue una locura”, confesó en el podcast.

En ese cuadro de situación amorosa, dos años después, la pareja decidió dar un paso más y comprometerse durante un viaje a nuestro país.

Fue Pitt quien la sorprendió con un anillo: “Una noche estábamos en el balcón de esta casa que estábamos alquilando en este pequeño pueblo de la Argentina. Ojalá recordara exactamente lo que dijo, pero me lo propuso. Fue fantástico, me emocionó. Habíamos hablado de eso, pero me sorprendió en el momento”, recordó quien por ese entonces tenía 24 años.

Por otra parte, y a pesar de haber sido ella quien decidió dejar al galán, Paltrow atravesó momentos complicados: “Estaba totalmente desconsolada cuando rompimos. Era lo correcto en ese momento, pero fue muy difícil”, confesó. Respecto de los motivos que los alejaron, repitió: “Hubo una serie de cosas que sucedieron. Él era nueve años mayor que yo, así que sabía lo que quería, estaba listo para hacerlo y yo estaba un poco perdida. Me sentía como: ‘Dios mío, no solo no estoy lista, no estoy a la altura’”.

Finalmente, Paltrow habló de lo mucho que su familia lo quería al actor, por lo que la ruptura fue difícil para todos. De hecho, fue el año pasado en su sitio web Goop, que la actriz entrevistó a Pitt y recordó como su padre Bruce, fallecido en 2002, estaba emocionado de tenerlo como yerno, confesó.