Problemas para Pablo Tamagnini, el cantante de La Konga: encontraron marihuana en su camioneta

Se supo que, fuentes policiales informaron que encontraron droga entre las pertenencias del cantante de La Konga Pablo Tamagnini. Fue el martes por la noche durante un control de la Policía Caminera en la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz. Allí, constataron que el artista, tenía un frasco de marihuana para consumo personal, según informó La Voz.

Así, tal como consta en el acta, el hecho ocurrió a las 23:10 en el kilómetro 15 cuando dos efectivos controlaron de forma preventiva una camioneta Toyota Hilux que manejaba Tamagnini, quien estaba acompañado por una mujer. Allí, los ocupantes del vehículo entregaron de manera espontánea un frasco de mermelada con picadura de marihuana y dos cigarrillos armados con la misma droga para consumo personal, según indicaron.

De este modo, después de corroborar que los papeles del rodado estaban en regla y de haber hecho entrega de la marihuana, el músico y su acompañante pudieron continuar su viaje.

Por otra parte, Alejandro Correa, jefe de prensa de La Konga, señaló que la banda estaba viajando desde Córdoba a Buenos Aires para tomar un avión y emprender su gira por los Estados Unidos, y sobre la versión del control policial, indicó: “Me están diciendo que está viniendo toda la banda lo más bien para partir para Estados Unidos. Así que no creo que haya sucedido, pero hasta no estar con los cantantes y con los músicos no puedo decir nada”.

Finalmente, vale recordar que, el cantante cordobés Pablo Tamagnini saltó a la fama en 2003 cuando formó parte del reality musical Operación Triunfo, de Telefe, en el que obtuvo el segundo puesto. Más tarde, se sumó La Konga como vocalista, la popular banda que en los últimos años alcanzó la popularidad nacional e internacional: en 2021 estuvo entre los los 50 más escuchados a nivel local y la banda más escuchada en Spotify.