El Lobo sigue en llamas

En Gimnasia aún dura la bronca por el arbitraje del ecuatoriano Luis Quiroz y la participación del VAR a cargo del chileno Manuel Vergara, con decisiones que modificaron el trámite del partido e incidieron de modo absoluto en el resultado final. La bronca de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas no se apaciguó con el correr de las horas y tendrá capítulos extras por las consecuencias de cada acto anteanoche en el Bosque.

El penal y la consiguiente expulsión de Diego Mastrángelo tras una eterna revisión en el VAR y el segundo penal sancionado por el ecuatoriano por una infracción de Tomás Fernández a Matheus Peixoto que jamás existió caldearon el ambiente en el Zerillo. La marcha atrás del juez cuando había sancionado una mano penal de Luca Halter potenció los enojos de los hinchas.

Anoche se conocieron los diálogos del VAR tanto de la sanción del primer penal como de la mano que Quiroz sancionó a favor de Gimnasia en el final del partido y luego rectificó a través de la asistencia remota.

En la acción del penal cobrado a Mastrángelo sobre Peixote, el asistente “cata” el delay de bandera que luego el trazado de líneas desde el VAR descarta. Desde ahí, el diálogo es el siguiente:

VAR: Deténmela ahí. Sancionó penal, cierto.

AVAR: Luis, ¿la sanción es penal sin tarjeta, verdad?

Árbitro: Sí, porque yo vi una imprudencia del jugador, nada más.

Luego la conversación vuelta a la posible posición de adelanto, confirman que el delantero está habilitado y el VAR pide que el árbitro analice la posibilidad de una roja.

VAR: Luis, te sugiero un OFR por potencial tarjeta roja.

Quiroz la fue a ver y sus palabras fueron:

Árbitro: No hay disputa porque está sujetándole el brazo. Y el jugador adversario viene por la derecha y él estaba yéndose con el balón para la izquierda. Tengo un penal por tarjeta roja por un DOGSO (ocasión manifiesta de gol) sin disputa.

El final del diálogo es:

Árbitro: Tiro penal, tarjeta roja al número 36.

VAR: Confirmo decisión, Luis.

El segundo penal no tuvo revisión VAR. En cuanto al penal no sancionado a favor de Gimnasia porque entendió que no hay posición antinatural.

VAR: Luis, te relato. Golpea primero el jugador 34 blanco, rebota en el defensor y la posición de la mano del número 4 es natural.

Después de la revisión, el juez le dio la derecha al VAR:

Árbitro: Veo la posición natural, viene de un rebote. Exactamente. La distancia es corta y la posición es natural para la disputa. Anulo el penal y la tarjeta amarilla. Mi decisión es balón a tierra.

VAR: Confirmo la reanudación sin tarjeta.

Quiroz se retiró escoltado del campo de juego, casi diez minutos después del final del juego. Se fue insultado por todo el estadio por sus polémicas decisiones, todas perjudiciales para el Lobo que ya habia sufrido la sanción errónea de un penal en el primer partido del Grupo G de la Copa Sudamericana frente a Universitario de Perú.

La dirigencia albiazul analiza por estas horas cuales son los pasos a seguir en torno a una presentación a modo de descargo ante la Conmebol, convertida en los tiempos que corren en un ente recaudatorio al que no le gusta que sus decisiones sean cuestionadas. Más allá de algún guiño favorable de los veedores del partido, los manejos vinculados a la organización del fútbol sudamericano tiene mucho de corrección política, poco de justicia deportiva y un componente económico importantísimo: hasta para quejarse, hay que pagar.

A Gimnasia poco le importa y de nada le sirve que sea parado el árbitro Luis Quiroz, el encargado del VAR Manuel Vergara y el asistente 2 Danny Avila, ejes centrales de las erróneas decisiones arbitrales en el Bosque. El Lobo siente que le metieron la mano en el bolsillo, tiene razón y nada le devolvera un partido que estaba jugando al máximo nivel de exigencia con un equipo alternativo que estuvo a la altura. La Conmebol, organizada para recaudar dinero, no suele dar explicaciones. Ahora, marche preso, la Sudamericana ya es historia.

El tema también son las consecuencias para el club, que en un partido como el de Universitario, mucho más clamo y con polémica casi sobre la hora, le deparó a Gimnasia multas por 28 mil dólares. Casi 15 mil verdes fueron por insultos y objetos lanzados desde las plateas. Y hasta el cantito “El que no salta es un inglés” tuvo objeciones de parte de la Conmebol y fue considerado como un insulto.

Es fácil entonces imaginar como le irá a Gimnasia con todo un estadio cantando contra la Conmebol. Por eso, el tema llegó hasta las oficinas de Chiqui Tapia en calle Viamonte. Además, en lo que tiene que ver con fallos arbitrales en la competencias sudamericana, en esta jornada hubo reclamos de todo tipo, incluso en la Copa Libertadores.

Por el partido del jueves habrá multas por mal comportamiento de los jugadores albiauzles, lanzamiento de objetos al árbitro y por el empleado de la empresa de seguridad contratada por el club que revoleó una silla plástica contra el alambrado donde había hinchas albiazules. A propósito de este hecho, se trata de un empleado de la empresa Road Seguridad, quien fue demorado en la comisaría novena en la noche del jueves y Aprevide le aplicará el derecho de admisión por provocar disturbios e incitar a la violencia en espectáculos deportivos, según lo indica la normativa vigente y la Ley de Deportes provincial. A su vez, los encargados del operativo de seguridad registraron fotografías de los elementos contundentes arrojados desde las tribunas y plateas al campo de juego, situación por la que tomó intervención el Juzgado Correccional Nro. 3 de La Plata.

El hincha de Gimnasia se sintió robado en su propia casa. Y la llama del enojo no se apaga.