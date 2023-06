Hartos de la inseguridad, realizaron una detención “por mano propia”

Asaltos callejeros, escruches y entraderas continúan en alza en El Mondongo, un sector de la ciudad que, a decir de los vecinos, desde hace varios años viene siendo un coto de caza para los delincuentes.

Según describen, tal es el nivel de hartazgo por el nivel de inseguridad al que se enfrentan cotidianamente que en las últimas horas un grupo de vecinos se vio obligado a asumir el rol de policía y a tener que llevar adelante “una detención por mano propia”.

El ladrón no sólo fue perseguido y atrapado. Motivados por la bronca, la impotencia y un fuerte anhelo de que se haga justicia, lo redujeron e inmovilizaron en el suelo con la esperanza de que en pocos minutos llegaría la policía al lugar para trasladarlo a la comisaría. Al final ocurrió pero más de dos horas después.

“Sólo restaba que lo esposaran y se lo llevaran. Todo el trabajo estaba hecho. La policía tenía todo dado para sumar un detenido más a su planilla mensual. Y sin mover un dedo. Más de dos horas después lo vinieron a buscar. Realmente no se puede creer. O sea que además de tener que comernos el garrón de que no patrullan también tenemos que arriesgarnos a atrapar al chorro. Y no sólo eso. También tenemos que custodiarlo el tiempo que ellos quieran. Una vergüenza”, expresó un frentista indignado con el accionar policial.

El hombre, que prefirió no identificarse, remarcó que el barrio está abandonado y mencionó que las pruebas de esta situación “quedaron a la vista” la semana pasada cuando “la policía pegó el faltazo a la reunión que se convocó” para tratar el tema de la inseguridad.

“Nos dicen que van a poner más patrulleros en la calle. Cada vez que implementan eso dura tres días. Nos hablan de que la Policía, el Municipio y la Provincia están trabajando de manera conjunta en un plan integral para combatir la inseguridad. Cómo podemos creerles si ni siquiera nos pueden dar la seguridad de que asistirán a las reuniones a escuchar a los vecinos”, expuso el hombre.

Según precisaron frentistas que presenciaron esta captura, a diferencia de otros hechos similares no hubo de parte de los vecinos un trato cruel o inhumano para con el sospechoso.

Este hecho remite de forma ineludible al caso del grupo de frentistas del barrio El Retiro, ubicado en la localidad de Lisandro Olmos, que esperó a un ladrón que habitualmente cometía robos en la zona y lo corrió a palazos por la zona de 163 y 49. También el intento de robo de una moto en 46 y 25 que frustrado por dos amigos que se encontraban en una fiesta.

La situación de inseguridad que describen los vecinos se vio reflejada en otros tres hechos delictivos que también tuvieron lugar ayer. Uno de ellos tuvo lugar en 70, entre, 116 y 117 una mujer fue asaltada por dos motochorros que, según lo que indicaron testigos, desde temprano habían estado dando vueltas por el barrio esperando la oportunidad para atacar. Minutos después del mediodía, cuando el movimiento en la zona una femenina que avanzaba sola por dicha cuadra tuvo la mala fortuna de ser detectada por estos hampones. La abordaron en plena vía pública y sin mediar palabra le arrancaron la cartera.

Un frentista explicó que se trata de una situación que se repite diariamente. En este sentido detalló que “es común ver, sobre todo después de las 19”, a sujetos con el rostro cubierto dando vueltas con la moto por el barrio. “Cuando los observamos desde mi ventana, con mi señora solemos decir ‘andan de cacería otra vez’. No sé si es por falta de vocación o de nafta. Pero la verdad es que acá hay cero patrullaje”, expuso el vecino cuya identidad prefirió no divulgar.

El robo de la cartera no fue el único episodio de inseguridad que tuvo lugar ayer en El Mondongo. En la zona de 119, entre diagonal 73 y calle 2, los delincuentes motorizados volvieron a plantar bandera con un nuevo ataque.

Según lo que explicaron vecinos que se comunicaron con este diario, una maestra fue despojada de un bolso cuyo contenido sólo le servirá a los ladrones para quemar o vender por kilo en algún centro de reciclados. Es que, según lo que pudieron escuchar los frentistas que se acercaron a socorrer a la mujer, en el bolso tenía trabajos prácticos de sus alumnos y fotocopias con contenido didáctico.

En 116, entre 70 y 71, una mujer fue asaltada por dos hampones armados. En base a la versión que ofrecieron los vecinos de la zona a este diario, al momento de ser interceptada, la mujer se hallaba en la puerta de un jardín maternal. No se tiene certeza si sólo pasaba por allí o si estaba esperando que le abrieran la puerta. Lo cierto es que los delincuentes le exigieron a la mujer que entregara sus pertenencias. Acorralada, a la mujer no le quedó otra opción que cumplir con las demandas de los malvivientes.