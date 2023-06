Guardaparques, contra la venta ilegal en el Pereyra

La venta ilegal en la calle y en los espacios de uso público también se transformó en una problemática en el Parque Pereyra Iraola, según se advierte en un informe sobre un operativo desarrollado en la víspera por el cuerpo de guardaparques.

Según se informó, durante la jornada de ayer, “guardaparques detectan un puesto de venta de comida en el sector del Arco de Camino Centenario, Sector Santa Rosa. Inmediatamente, nuestra Jefa pidió la colaboración al Destacamento Parque Pereyra para identificar e invitar a retirarse a la persona que llevaba adelante esta actividad”, se indicó en una nota que fue enviada a este diario. Se detalló en ese informe que la persona que desarrollaba esa actividad en forma irregular “aludió en primer lugar ser conocido de guardaparques”.

La versión no convenció al equipo que desarrollaba la tarea y luego se aclaró que “si así fuese, esto no lo habilita a colocar un puesto de nada y en segundo lugar aludió desconocer que no podía realizar esta actividad”, se indicó.

Con todo, se insistió en que la zona en la que durante varios años funcionó una feria con venta de todo tipo de productos alimenticios, ropa e indumentaria en los fines de semana, esta vedada a esas actividades.