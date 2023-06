En el Teatro Argentino, alumnos de La Plata, Berisso y Ensenada prometieron lealtad a la bandera

Axel Kicillof, gobernador bonaerense, presenció el juramento a la Bandera de los alumnos de 4° grado de La Plata, Berisso y Ensenada. También estuvieron presentes estudiantes de Punta Indio, Magdalena y Brandsen, en el evento que tuvo lugar en el Teatro Argentino platense.

“Belgrano fue desobediente y rebelde. No porque tuviera problemas con la maestra, se discutía si la Argentina se iba a separar de España o no. Algunos querían un país libre e independiente. Él tenía un problema: si no cambiaba la bandera, no se podía distinguir el ejército revolucionario del español”, comentó Kicillof a los presentes.

“La rebeldía y el patriotismo que tuvo es un ejemplo para nosotros. Belgrano peleaba por nuestro país, por nuestra independencia y por nuestra libertad. ¡Aguante Belgrano y viva la patria!”, siguió el mandatario bonaerense.

“El patriotismo que tuvo Manuel Belgrano es un ejemplo para nosotros. Peleaba por nuestro país, por nuestra independencia y nuestra libertad”, continuó frente a los alumnos que juraron lealtad a la Bandera.

Junto al gobernador de la Provincia estuvieron presentes la vicegobernadora, Verónica Magario; Alberto Sileoni, director General de Cultura y Educación; y Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural.

“Hoy, aquí hay 1700 chicos y chicas prometiendo a la bandera y otros 300 mil en el resto de la provincia. Tenemos el segundo sistema educativo más grande del continente, con 5 millones de alumnos”, destacó Kicillof, quien agregó que Belgrano es “su patriota favorito”.

“Cuando Belgrano ganó las batallas de Tucumán y Salta, le dieron un premio en dinero, que donó para fundar cuatro escuelas públicas. Salvando las distancias siderales que hay con Belgrano, nosotros ya inauguramos 164 escuelas”, cerró.

El acto contó con la presentación de la Camerata Académica, show de Paka Paka, el Coro de Niñxs Plato Volador y Guillermo Novellis.