"Hubo un quiebre": Lionel Messi habló por primera vez de su mala relación con los hinchas del PSG

Lionel Messi dejará de ser jugador del Paris Saint Germain el 30 de junio para convertirse horas después en refuerzo de Inter de Miami. En un adelanto de una entrevista con un medio internacional, La Pulga confesó por qué quiso ir al conjunto parisino y las complicaciones que no esperaba.

"Desde el principio fue algo muy lindo el recibimiento. Después la gente empezó a tratarme diferente, una parte del público de París, porque creo que la gran mayoría me sigue tratando bien como en el inicio", analizó Lionel Messi, quien terminó jugando en el PSG bajo los abucheos de la hinchada.

Luego, agregó: "Pero sí que hubo un quiebre con gran parte de la afición del París, algo que no fue mi intención ni mucho menos. Se dio así, como anteriormente había pasado con Mbappé y Ney. Sé que es su manera de actuar, pero bueno, me quedo con toda la gente que si me respetó como yo respeté a todo el mundo desde que llegué y nada más... es una anécdota".