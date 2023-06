Líder paramilitar inició una rebelión armada contra el gobierno de Putin y crece la tensión en Rusia

Las columnas del grupo de mercenarios Wagner, que iniciaron una rebelión armada contra la cúpula militar rusa, se encuentran ya en la región de Lípetsk, 340 kilómetros al sur de Moscú, informaron las autoridades locales.

"El equipamiento (bélico) del grupo Wagner avanza por el territorio de la región del Lipetsk", afirmó el gobernador local, Ígor Artamónov, en su canal de Telegram.

Según el gobernador, las autoridades locales "toman todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población".

Añadió que las infraestructuras críticas de la región funcionan sin novedad.

"Desde la noche estamos junto al equipo y representantes de todas las instituciones en el puesto de mando operativo. En comunicación con todos los jefes regionales y servicios. Todos trabajan de un modo preciso y acoplado", dijo.

Recomendó encarecidamente a la población "no abandonar sus hogares y prescindir de viajes en cualquier medio de transporte".

Por su parte, las autoridades capitalinas emplazaron hoy a policías armados con ametralladoras en la entrada de la autopista M4 Don a Moscú a la espera de la posible llegada de las columnas del grupo de mercenarios Wagner, según medios locales.

"Hay policías con chalecos antibalas y ametralladoras en las cercanías de la calle Lípetskaya en la entrada y la salida de la autopista M4 Don en Moscú", informó en Telegram el periódico ruso Védomosti, que publicó varias fotos del despliegue.

Según el rotativo, "también fue visto un helicóptero volando en esta zona".

El portal independiente Meduza aseguró haber geolocalizado unas imágenes del movimiento de los mercenarios, una de las columnas fue observada cerca de la localidad Krásnoye, en el noroeste de la región de Lipetsk, unos 400 kilómetros al sur de Moscú.

Por su parte, el canal de Telegram de informaciones militares Rybar, informó de que las columnas de Wagner pasaron por la localidad de Yelets, en la región de Lipetsk, sobre las 15.00 hora de Moscú (12.00 GMT).

Según el medio, se trata de cuatro columnas que transportan entre 150 y 400 máquinas de combate.

Rybar señaló que los principales puestos de control de la policía rusa se encuentran cerca del puente sobre el río Oka, 85 kilómetros al sur de la capital rusa.

Cruce de acuasciones

El grupo paramilitar Wagner y el gobierno de Rusia, hasta acá aliados contra Ucrania, escalaron en las últimas horas sus diferencias con acusaciones cruzadas de ataques a sus filas por parte de los mercenarios y la apertura de una causa penal contra el líder Yevgeni Prigozhin de parte de Moscú, que advirtió sobre el llamado a “una rebelión armada”.

Primero, Wagner acusó al Ejército ruso de haber bombardeado sus bases en la retaguardia del frente con Ucrania y provocar "un gran número" de víctimas entre sus combatientes, lo que fue desmentido por la fuerza, que advirtió que esa denuncia "no se corresponde con la realidad" y constituye "una provocación".

"Los mensajes y vídeos difundidos en las redes sociales por Yevgeni Prigozhin sobre supuestos 'bombardeos del ministerio ruso de Defensa contra bases de retaguardia del grupo paramilitar Wagner' no se corresponden con la realidad y son una provocación", indicó la cartera de Defensa en un comunicado.

Explicó que las Fuerzas Armadas rusas "continúan realizando misiones de combate en la línea de contacto con las Fuerzas Armadas de Ucrania en el área de la operación militar especial", el eufemismo con el que Moscú habla de su invasión a territorio ucraniano.

Fue en respuesta a que un canal de Telegram de la organización de mercenarios había denunciado que se había lanzado "un ataque con misiles contra campos de entrenamiento de Wagner" y que había dejado "muchas víctimas".

"El golpe ha sido asestado (...) por militares del Ministerio de Defensa ruso", destaca el mensaje.

"Han llevado a cabo bombardeos, bombardeos con misiles, contra nuestras bases de retaguardia. Un gran número de nuestros combatientes murió", declaró Prigozhin, que prometió "responder" a esos ataques, en un mensaje de audio difundido por su servicio de prensa.

Las agencias AFP y Sputnik reportaron, además, que Prigozhin afirmó que "el comité de comando del grupo Wagner decidió que hay que poner freno a quienes tienen responsabilidad militar en el país".



Pero después, el Servicio Federal de Rusia anunció la apertura de una causa penal contra Prigozhin por incitar a la rebelión armada.



"Las acusaciones difundidas en nombre de Yevgeny Prigozhin no tienen fundamento. En relación con estas declaraciones, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia ha abierto un caso penal por el hecho de llamar a una rebelión armada", informó el Comité Nacional Antiterrorista, según recogió la agencia de noticias TASS.



Además, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, aseguró que el presidente Vladimir Putin estaba al tanto de la situación en torno a Prigozhin, “y tomando decisiones al respecto”, sin ofrecer más detalles.



El jefe del grupo paramilitar rechazó que busque un "golpe de Estado" tras exhortar a la sublevación contra el Estado mayor ruso y aclaró que se refería a una "marcha por la justicia".



"No es un golpe de Estado militar, sino una marcha por la justicia; nuestras acciones no suponen un obstáculo para las Fuerzas Armadas", afirmó Prigozhin en un mensaje de audio difundido por su servicio de prensa.



La dirección del Grupo Wagner, que combate en el bando ruso en la guerra en Ucrania, se mostró varias veces crítica con las autoridades militares rusas y el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, a quien, entre otros asuntos, reprocharon la falta de suministros y munición durante la batalla por Bajmut.

El pasado 20 de mayo, Prigozhin anunció la toma de la ciudad de Artiómovsk, conocida fuera de Rusia como Bajmut, que se encuentra al norte de Górlovka, en una zona de la república de Donetsk controlada hasta hace poco por Kiev, y que tiene gran importancia para el aprovisionamiento de las tropas ucranianas en Donbás.

El mismo día, el Ministerio de Defensa ruso confirmó que la ciudad fue liberada por completo gracias a las ofensivas de unidades de asalto de Wagner apoyadas por la artillería y la aviación del Grupo de Fuerzas del Sur.

Ucrania no reconoció todavía la pérdida de esa ciudad.

Ya el mes pasado Prigozhin había pedido a la Fiscalía de Rusia y al Comité de Investigación examinar posibles delitos cometidos por altos cargos del Ministerio de Defensa.

Por la red Telegram, el líder mercenario dijo que había enviado cartas para que las principales instituciones de investigación rusas examinen si a los funcionarios de Defensa se les puede imputar algún delito durante la operación militar o en sus preparativos.

Zelenski habló de "debilidad" de Rusia

El motín armado del grupo Wagner contra el Gobierno de Vladimir Putin es una muestra de la "debilidad" de Rusia, sumida en "el mal y el caos", consideró hoy el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, luego de que se conociera el enfrentamiento entre el Kremlin y el líder paramilitar Yevgueni Prigozhin.



"La debilidad de Rusia es evidente. Una debilidad total", señaló Zelenski en un mensaje en redes sociales en el que estimó que "Ucrania es capaz de proteger a Europa de una contaminación del mal y el caos ruso".



En su primera reacción ante los acontecimientos en Rusia, el presidente ucraniano afirmó que "quien elige el camino del mal se autodestruye", refiriéndose a Putin, de acuerdo con reseñas de las agencias de noticias AFP y Europa Press.



Según Zelenski, el líder ruso "envía a cientos de miles de personas a la guerra para finalmente atrincherarse en la región de Moscú y protegerse de los que él mismo ha armado".



Putin prometió hoy castigar la "traición" del jefe del grupo paramilitar, cuya rebelión contra el mando militar ruso significa una "amenaza mortal" y el riesgo de "guerra civil" para el país en pleno conflicto con Ucrania.



En un mensaje al país, el mandatario ruso se dirigió, sin nombrarlo explícitamente, al hombre que lo desafía, Prigozhin: "Es una puñalada por la espalda para nuestro país y nuestro pueblo".



Previamente, el jefe de Wagner anunció la toma del cuartel general del ejército ruso en Rostov, centro neurálgico y fronterizo de las operaciones en Ucrania en territorio ruso, y aseguró que controla varias instalaciones militares.



El jefe de la milicia Wagner, clave en la ofensiva militar rusa en Ucrania, afirmó que ingresó a Rusia con sus tropas para deponer al mando militar ruso, y que él y sus 25.000 hombres están "listos para morir" en su cometido.