“Me quería retirar en Estudiantes pero no se pudo; soy un eterno agradecido al Club”

Para los hinchas de Estudiantes que tienen más de 35 años, Ernesto Farías es una especie de superhéroe con capa y espada. No tuvo el despliegue de Verón, la gambeta de Sabella ni la firmeza del Tata Brown. Pero el Tecla, así lo apodaron cuando llegó al Demo Pincha, fue uno de los principales responsables de que el equipo no cayera en desgracia a finales de la década del ‘90, épocas difíciles a nivel institucional, con poco recursos, varias deudas y un plantel con muchos juveniles y algunos experimentados de largo recorrido por otros clubes. En ese contexto marcó 96 goles, muchos de ellos fabricados por él mismo, pero otros con la ayuda de su socio futbolístico: Luciano Galletti. Hoy, volcado de lleno a la formación juvenil en River, abrió las puertas de su casa en La Plata para repasar sus buenos momentos en Estudiantes, el trabajo actual, su amistad con Marcelo Gallardo, admiración por Mauro Boselli y su deseo de volver a estar en City Bell en un futuro no muy lejano.

“Estoy iniciando la experiencia de entrenador en las inferiores de River, buscando ser mejor e ir creciendo. Cuando decidí comenzar en 2020 era asistente de las tres categorías más grandes. A la tarde trabajábamos técnica individual no sólo con los delanteros. Pero el año pasado fui ayudante de Reserva y ahora trabajo específicamente en la Sexta División”, comienza la descripción de su actualidad futbolística, ya no dentro de la cancha sino del otro lado.

-¿Cómo te sentís en este rol?

-Es diferente. Cuando dejé de jugar empecé a buscar mi lugar dentro del fútbol y me gustó mucho la formación. Es distinto, porque dependés exclusivamente del jugador. Mi trabajo es darles las herramientas a los jugadores y además de lo aprendido busco transmitirles mi experiencia.

-En Estudiantes se está hablando mucho de la posible salida de un jugador juvenil a Europa, ¿cómo se maneja en River esta situación?

-Es muy complejo y muy difícil para los clubes lidiar con eso. Muchos les hacen contratos o firman vínculos desde muy chicos. Les ponen cláusulas de salida. Pero no dejan de romper ese crecimiento que tienen que tener los jugadores juveniles. Se rompe esa “aventura” de llegar a una Primera División. Es muy difícil porque la situación económica es desventajosa para Argentina. En River se trabaja en conjunto con los técnicos de la Primera y también el de Reserva.

Ernesto Farías, autor de 96 goles con la camiseta de Estudiantes

-En tu época firmaban a los 19 años...

-Los tiempos cambiaron. Ahora los chicos se van muy rápido porque tienen más vidriera. Los clubes les cortan ese crecimiento por temor a perderlos.

-En River debutó la semana pasada el Diablito Echeverry. ¿Cómo fue su proceso?

-Se hablaba mucho de él en River. Cuando me tocó verlo jugaba en Octava. Claramente se notaba que era distinto a sus compañeros. Resolvía algunas situaciones de otra manera, tenía un control especial de la pelota, cómo se movía adentro del área... El año pasado lo subimos a Reserva y ya se adaptó rápidamente porque tenía un talento natural. Igual se lo trabajó de manera especial, se lo llevó de a poco para que vaya encontrando el ritmo de Primera. Tarde o temprano iba a debutar. Ahora viene la parte más difícil para el jugador y para el entrenador: saber manejar los tiempos para que se mantenga.

-El que te llevó a River fue Marcelo Gallardo. ¿Dónde forjaste esa amistad y qué se puede agregar de su manera de trabajar?

-Todo lo que diga como entrenador está a la vista. Es un amigo que me dejó el fútbol. Tuve la suerte de jugar con él en River y entablamos una amistad. Compartimos muchas cosas. Como persona es excepcional, muy compañero, frontal. Desde el lugar de entrenador está a la vista por todo lo que consiguió en River. Ojalá que siga demostrando todo en otra Liga.

-¿Qué fue Carlos Bilardo en tu carrera?

-Lo pude aprovechar seis meses nomás pero aprendí muchísimo y me terminó de dar el paso que me faltaba. Me enseñó mucho a resolver oportunidades de gol y me habló mucho de fútbol. Siempre fue un adelantado, muy detallista y se imaginaba lo que iba a pasar en el partido y de eso te hablaba. Por eso es lo que es y logró lo que logró en el fútbol argentino y mundial.

-Hiciste 96 goles en Estudiantes, ¿te quedó la espina de llegar a los 100 y de volver a jugar?

-Sí, me hubiese gustado porque es el Club de mi corazón. Estudiantes es mi segunda casa porque nací acá, viví en la Pensión, me formé como jugador y persona... Hice muchas cosas y conocí a tantas personas a las que hoy sigo viendo y teniendo amistad. Obviamente me hubiese gustado pero las cosas del fútbol no son como uno quiere o se imagina. No pude volver a jugar en Estudiantes hoy tengo que mirar para adelante. Soy un eterno agradecido al Club de por vida porque me abrió las puertas con 15 años y me formó para hacer la carrera que hice en Argentina y otros países.

-Te costó tomar la decisión de retirarte, ¿Por qué?

-Me costó porque en ese momento veía que todavía estaba para jugar y aportar desde algún lugar. Sinceramente me quería retirar en Estudiantes y no elegí otras posibilidades. Podría haber seguido jugando pero quería hacerlo acá. Por eso la estiré casi tres años... Me entrenaba para ver si se podía dar la posibilidad pero finalmente no llegó.

-En Estudiantes hay jugadores de 38 años como José Sosa, Mauro Boselli y Mariano Andújar ¿Cómo se hace para seguir estando vigentes a esa edad?

-Mauro (Boselli) es un delantero formidable y lo ha demostrado siempre. Le fue bien en todos los lugares donde jugó y lo sigue dmeostrando. Soy un convencido que a los delanteros goleadores hay que respetarlos porque siempre están en el lugar dónde tienen que estar. Se cuidó toda su vida por eso sigue en actividad. Por más que pasen dos o tres partidos sin hacer un gol no voy a cambiar mi opinión. Tiene una búsqueda del gol que merece todo mi respeto. Por eso hizo los goles que hizo y lo será hasta que se retire. Me saco el sombrero y me pone muy contento por él y por el Club. En cuanto a José (Sosa) es un amigo. Fue de menor a mayor en este ciclo. Su calidad no se perdió. Está claro que no va a ser el mismo jugador que se fue por la edad y por el juego que tenía. Pero aporta otras cosas que antes no podía dar que le hacen muy bien al equipo.

-¿Cuáles fueron tus mejores compañeros que tuviste en Estudiantes y en otros clubes?

-En Estudiantes con Luciano Galletti nos entendíamos de memoria, hasta en Inferiores. Sabía para dónde iba a correr y el destino de la pelota si iba a una dividida. Era mutuo el conocimiento. En River tuvo en Gallardo a un gran compañero. En Porto me pasó lo mismo con Cuaresma.

-De esos 96 goles, ¿cuáles fueron los más lindos o los que recordás con cariño?

-Tuve dos muy buenos que recuerdo. Uno fue contra Talleres en La Plata, pero no el que le hice cuan do estaba Bilardo. Fue antes. Arranqué en la mitad de cancha. Se la pasé por el costado al defensor y definí al palo del arquero. El otro fue uno de cabeza a Rosario Central. Centro de Galletti y desde el punto del penal convertí.

-¿Cuántos goles de esos 96 te asistió Galletti?

-(risas) Me hizo hacer varios, tendrías que contarlos... Siempre lo hablamos y me lo dice.

-Se te ve seguido en la cancha de Estudiantes ¿cómo lo ves al equipo?

-Voy seguido. Es un estadio muy lindo para ver fútbol. Lo he seguido bastante. Desde que se llegó (Eduardo ) Domínguez el equipo encontró una forma de jugar y el técnico potenció a varios jugadores en las posiciones que tenían que jugar. Generó esa confianza en los jugadores. El caso más notorio es el de Rollheiser y los dos laterales, Godoy y Benedetti. Generó desde el rendimiento individual el equipo fue ganando confianza y creciendo día a día. Sacó muchos puntos. Con la línea de 5 le va mejor que con la de 4 pero a veces tuvo que modificar.

-Con esa línea de 5 generalmente jugó con un delantero. ¿A vos te gustaba así o preferías a un jugador más cerca?

-Obviamente que a esta edad me gustaría jugar con uno más. Una cosa es un delantero bien de área con 22 o 25 años y otra mi edad con este sistema. A mí me gustó siempre jugar con dos delanteros porque se dividen la cancha y los duelos. Estar solo te desgasta más.

Farías no dudó en elogiar a Mauro Boselli, al que definió como un “delantero formidable” / EL DIA

-Con total seguridad River será el campeón. ¿Cómo viste a los delanteros del equipo de Demichelis?

-Beltrán mantuvo una regularidad, no solo a la hora de anotar goles sino en el juego del equipo. Lo conozco mucho de la Reserva. Se fue a Colón y le hizo muy bien. Antes de salir a préstamo era un chico que se movía muy bien pero no convertía goles. Le costaba jugar de espaldas al arco. Le hizo muy bien su paso por Colón. Tenía todas las condiciones porque siempre se movió bien, supo ser el primer defensor para presionar y fue agresivo. Pero empezar a convertir le dio un respaldo que se está viendo en el equipo. Es el delantero más parejo de River.

-¿Te sorprende el presente de Boca en la Liga?

-Sí, porque es un club grande que generalmente pelea los campeonatos hasta las ultimas fechas con River o el que esté arriba. Tiene muy buen plantel. Hace un tiempo que se alejó y quedó muy relegado. Cambió de técnico y de idea futbolística. Está buscando su mejor funcionamiento y los resultados no lo acompañan.

-¿Te imaginás en algún momento trabajando en Estudiantes?

-La ilusión siempre está. Tarde o temprano se va a dar pero hoy estoy en otra función en otro club. Con el tiempo, Dios quiera, se pueda dar.