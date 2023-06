El intendente de La Plata, Julio Garro, presentó este mediodía la lista del frente Juntos por el Cambio que competirá en nuestra ciudad en las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En un acto que se llevó a cabo en un conocido hotel de la avenida 44, en Olmos, el jefe comunal brindó una conferencia de prensa en la que antes presentó a todos los precandidatos a Senadores provinciales, Concejales y Consejeros Escolares de la lista "Falta Menos Para Vivir Mejor".

En el evento estuvieron presentes el primer precandidato a senador por La Plata, Marcelo Leguizamón, mientras que la segunda de la lista es la radical Lorena Tetaz (hermana de Martín Tetaz, diputado nacional). Enrique Rifourcat, el actual secretario de Salud del municipio, irá en el tercer lugar de la nómina.

En cuanto a los precandidatos al Concejo Deliberante platense, Darío Ganduglia, hoy presidente de ese cuerpo deliberativo, es quien encabeza la lista, seguido por la senadora Florencia Barcia. Más abajo le siguen Gustavo Staffolani (UCR,) Melany Horomadiuk (bullrichismo), Federico Mollá y Luciana Bártoli (vicepresidenta de la Junta Central del radicalismo de nuestra ciudad).

La palabra de Garro

En la conferencia de prensa, Garro dijo que "la responsabilidad nuestra es seguir transformando esta ciudad. Estoy convencido que el proyecto que comenzamos hace 7 años tiene que ser el que continúe". Si bien reconoció que "corremos el riesgo de entregarle la ciudad al oficialismo" a nivel nacional, aseguró que "ésta es la única lista que le puede ganar". Además sobre la interna platense, el jefe comunal dejó en claro que con su competidor, Juan Pablo Allan, "no hay ningún problema personal".

Además destacó que "cuando tuve que ir a hablar con el gobernador o el presidente para buscar obras, si hubiese sido una persona agresiva los ciudadanos me hubiesen dicho que me tenía que ir por no conseguir nada". Y agregó: "Hemos conseguido todo por dialogar, en el medio están los platenses y no los podemos condicionar".

En cuanto a las peleas internas nacionales dijo que "no las comparto", y sostuvo que tanto Horacio Larreta y como Patricia Bullrich "entendieron que las peleas lo que hacen es lastimarnos profundamente. La ciudadanía toma más distancia de la política, eso no nos hace bien de ninguna forma".

En ese marco explicó por qué eligió sumarse a las filas del jefe de Gobierno de CABA. Garro manifestó que con Larreta "me conecta la gestión" y consideró que "valoro lo que hizo en CABA". Pese a ello precisó: "Hay que elegir y entre ambos, que son muy buenos, elegí compartir con el que tengo más coincidencias. Nada se cambia de un día al otro, tiene que ser un proceso".