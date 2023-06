VIDEO. Un DT argentino fue apretado por la barra de Atlético Mineiro en Brasil: le exigieron la renuncia

Un insólito hecho ocurrió a la salida de un entrenamiento del Atlético Mineiro de Brasil, equipo que conduce actualmente ex jugador de River, Central, San Lorenzo (entre otros), Eduardo "Chacho" Coudet.

A pesar de que su equipo marcha en la cuarta posición del Brasileirao, integrantes de la barra brava del club le pidieron su renuncia, en la previa del clásico con Cruzeiro y post derrota por penales ante Corinthians por la Copa de Brasil.

El "Chacho", con serenidad, se bajó de su auto particular para atender la demanda de los simpatizantes, algunos identificados con la barra, según medios locales. Al ex DT de Racing le manifestaron su descontento por decisiones tácticas que, desde su punto de vista, perjudicaron al equipo.

No es el primer antecedente que tienen con el ex mediocampista. A principios de abril último, Coudet se quejó en conferencia de prensa porque desde la tribuna le tiraron cerveza. "¿Es normal que me tiren cerveza con 10 partidos ganados y una final por jugarse?", señaló.



Atlético Mineiro se encuentra actualmente a 7 unidades del puntero, que es Botafogo, que lleva 8 ganados y tan solo 1 perdido de lo que va del campeonato.