¿Se le hará realidad? El sueño que tiene un DT del fútbol argentino de sumar a un ex jugador de Barcelona

El DT de Argentinos Juniors Gabriel Milito, llamó a su ex compañero en el Barcelona Andrés Iniesta (que anunció hace unos días su salida del Vissel Kobe japonés), para ofrecerle jugar en el club de La Paternal a partir del segundo semestre del año.



El presidente del club, Cristian Malaspina, reconoció el contacto a partir de las relación de amistad entre ambos pero aclaró que no existe nada concreto sobre el eventual arribo del español.



El talentoso mediocampista, autor del gol de la consagración en el Mundial Sudáfrica 2010, avisó que no quiere dejar el futbol y que buscará un nuevo destino tras su paso por Japón.



“Quiero retirarme en un campo de juego; quiero seguir jugando, me siento con la capacidad y la ilusión de seguir haciéndolo; ahora veremos qué opciones puede haber”, dijo Iniesta, de 39 años.



Frente a la noticia, la cuenta oficial de Argentinos Juniors posteó en Twitter: "Te esperamos. La 5, la 8, la 10, la que vos quieras (por el número de camiseta). Nos vemos en unos días por acá", fue el mensaje acompañado por una foto del español y Milito como futbolistas del club catalán.



Milito desembarcó en Barcelona para la temporada 2007 y permaneció hasta su retorno a Independiente en el 2011, pocos meses antes de su retiro. En ese lapso, junto a Iniesta y Lionel Messi, consiguió diez títulos, entre ellos, las Ligas de Campeones 2009 y 2011.

#AAAJ La 5️⃣, la 8️⃣, la 🔟 la que vos quieras 🔥🔥🔥



Nos vemos en unos días por acá 🇦🇷 https://t.co/wRs03rRU9k pic.twitter.com/V0T3r7CPMt — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) June 2, 2023