"El David un poroto al lado del Muñeco Gallardo"

¡Qué suerte que ya se nos retiró, chicas!

¿De qué hablás, Mabel?

De Andrés, el que venía una vez por mes.

¡Ay, sí! ¡Que comodidad! No la extraño ni un poquito.

No lo digo por la comodidad solamente. Zafamos de la nueva genialidad de este des-gobierno.

Ni enterada. Desásnanos, please.

¿No escucharon lo del programa “Menstruar” que largó la Ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Mazzina? ¿No sabían que menstruar es un acto político?

¿Un acto político? Toda la vida pensé que la regla era algo fisiológico, biológico. He vivido equivocada.

Me suena raro, ¿qué quieren que les diga? ¿No habrá algún curro con la venta de toallitas higiénicas, tampones y copas menstruales? ¿Alguna licitación trucha, directa, para beneficiar a los amigos del poder?

Todo puede ser. Escuchen lo que dijo sobre el objetivo del programa: “Deconstruir ciertos patrones culturales que tienen a la menstruación como un factor de desigualdad y un tema tabú.

Menstruar es un derecho al que muchas mujeres, varones trans y personas no binarias no pueden acceder.”

Perdón, pero me supera. No me da la cabeza. Demasiada posmodernidad, para mi gusto.

No le den bola. Es otra de las tantas cortinas de humo para distraernos de las cosas que realmente importan. Como lo del Muñeco.

¿Qué “muñeco”?

¡Me extraña, araña! ¿Vos no eras de River?

Soy. Gallina hasta la muerte.

¿Y no te llamó la atención la estatua de Gallardo? Mirá. Acá te muestro la foto en el celu.

¡Uy, uy, uy! ¿Qué le pasó? ¿Está inflamado?

O bien dotado, vaya una a saber…

Es demasiado prominente. Te distrae.

Parece que ahora se lo quieren rebajar.

¿Rebajar? ¿Cómo?

Ni idea. Se lo limarán.

¡Ay! ¡Que dolor! ¡Me da impresión!

¿Y se puede saber quién hizo esa obra de arte?

La escultora se llama Mercedes Savall, otra gallina fana como vos. Admitió que se tomó unas cuantas licencias en el proceso.

¡Se nota! A simple vista, da la sensación que se le metió una pelotita de tenis en la bragueta.

O que tiene un temita en la próstata, pobrecito.

No damos para disgustos, chicas. Ahora parece que peligra la boda de Nicole.

¿Por? ¿Un tercero o tercera en discordia? ¿Por la piña que le pegó el novio a un chabón? ¿O por la hija de Nicole que no le da bola?

No. Los mapuches tiraron la bronca por el lugar elegido. Los defenestraron. Parece que la empresa del padre del novio, un ricachón, provoca serios daños ambientales.

Y ella, tan vegana, tan ecologista, tan bichera.

Dicen las malas lenguas que es vegana trucha.

Ella confesó que a veces peca y se manda una picada o un panqueque de dulce de leche.

¿Eso es pecar? Creí que era otra cosa.

¡Ay, Mabel! ¡No sé para qué te mostré el bulto de Gallardo! ¿Brindamos? ¡Chin, chin!