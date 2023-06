“Hay mucha historia, la cual me toca disfrutar con gran responsabilidad”

José Sosa tuvo su partido. El del viernes fue el que imaginó en cada sueño antes de decidir pegar la vuelta. El nivel que mostró ante Barracas Central fue el que esperaban los hinchas, que tantas veces lamentaron su regreso trunco y que por eso celebraron tanto cuando decidió pegar la vuelta. Sosa fue El Principito, ese pibe que la rompía toda en el viejo estadio, que empujó al equipo del Cholo Simeone a ser campeón en 2006 y el que regresó para poder hacer historia en la Copa Libertadores del año pasado (cosa que no pudo) o en esta Sudamericana.

El volante ofensivo marcó un récord cuando a los 30 minutos anotó su golazo desde afuera del área: ese remate que superó a Villar desde la banda izquierda lo posicionó como el único jugador en haber marcado en el viejo y el nuevo estadio. Ese récord se lo llevará para siempre porque ya no hay otros que puedan igualarlo. La Gata Fernández y Javier Mascherano habían pisado el viejo 57 y 1, pero con otras camisetas. José Sosa, desde el viernes, es el único que hizo goles en las dos canchas. Y qué goles...

“El gol vale muchísimo. Da un poco más de tranquilidad. No es que tenga que ser el goleador del equipo y eso está claro. Como ya dijo el entrenador, el funcionamiento colectivo ayuda a que yo de a poco me vaya sintiendo cómodo y trate de entender mi posición para ser más paciente. A mí me gusta tener la pelota, siempre fue así. Pero hay que ocupar bien los espacios para que otros lo hagan también en el inicio de la jugada y yo puedo terminarla con un último pase o con un gol”, remarcó antes de retirarse del estadio, en medio de una infinidad de pedidos de fotos, autógrafos y gritos de los hinchas desde la puerta. No fue una noche más para José Sosa, y tampoco para su familia: sus hijas estaban en el estadio y vivieron esa emoción de su papá.

En el viejo estadio de tablones de madera el Principito anotó tres veces. La primera vez a Gimnasia en el clásico ganado con Carlos Bilardo como entrenador y sus otras dos veces fueron en el Apertura 2004 contra Instituto y Olimpo. Ese equipo estaba a cargo de Mostaza Merlo.

Eduardo Domínguez mucho tiene que ver con este presente del jugador. Lo habló mucho, lo trabajó y le encontró el lugar que necesitaba. Además, en una reciente conferencia de prensa, lo elogió como pocas veces a un jugador de manera individual. “Lógicamente todos necesitamos un partido así. No tuvimos el arranque que quisimos en el inicio de la temporada y a mí me tocó quedar afuera. Es confianza y todo jugador la necesita. Lo dije siempre, vine a aportar lo mío desde donde me toque. Me siento bien pero por sobre todas las cosas el equipo está bien y eso se nota. Tenemos organizadores en el medio de la cancha como el Corcho (Rodríguez) que en algún momento de mi carrera lo hacía yo cuando era más joven. Hay mucho sacrificio en el equipo y respeto a mi persona, pero a mí me gusta exigirme para estar a la altura de mis compañeros”, destacó.

Además de su golazo, José Sosa tuvo el 80% de pases precisos ante Barracas

“Se me pasaron muchas cosas por la cabeza cuando hice el gol, busqué a mis hijas para saludarlas. Haber estado en el estadio antiguo y hoy en esta belleza son sensaciones únicas. Hay mucha historia, la cual me toca disfrutar con mucha responsabilidad”, continuó sobre su gol pero además a la hora de referirse al nivel mostrado.

En el final habló del momento del equipo y de la ilusión que tienen todos los hinchas de poder pelearle a un River que no da señales de tropezar. “Siempre hay que soñar. Creo que la expectativa del Club y de la gente era estar arriba. Por eso ese malestar cuando las cosas no salían. De a poco vamos construyendo algo y este es el camino. El campeonato es largo y lo que estamos tratando es de mantenernos y ser fuertes mentalmente. Contra Barracas arrancamos perdiendo y nuestra cabeza demostró que estamos bien”.