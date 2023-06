Anses: este en el trámite que deben hacer algunos jubilados para cobrar el aguinaldo

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) recordó que en algunos bancos todavía es obligatorio el trámite de Fe de Vida para poder cobrar jubilaciones.

La Fe de Vida es el documento que exigen muchos bancos a todos los beneficiarios del organismo previsional para que puedan retirar sus haberes.

Anses: qué jubilados deben hacer el trámite de Fe de Vida

El trámite de Fe de Vida es para los jubilados y pensionados que superen los 80 años. Este grupo debe presentar la documentación o constatar que están vivos en sus respectivos entidades crediticias para certificar que su cuenta está habilitada.

El trámite lo piden las entidades bancarias, aunque no es requisito obligatorio de Anses.

El documento también se conoce como de "supervivencia". En caso de que no sea certificada de manera fehaciente, es posible que el banco en el que se registran los haberes impida el acceso al cobro correspondiente.

Pese a que no es un trámite obligatorio, la fe de vida obligatoria fue dispuesta por la Anses hace casi un año luego de la suspensión que se dio por la pandemia de Covid-19. De todas formas, el organismo previsional obliga a los bancos a que haya un proceso virtual o automático de validación para evitar los procesos presenciales.

Bancos que exigen Fe de Vida para cobrar la jubilación

Vale destacar que este trámite no se debe realizar de manera mensual, sino que se gestiona de manera automática. Si bien Anses no lo toma como requisito, algunos bancos exigen el Fe de Vida y otros decidieron no hacerlo.

Estas entidades sí exigen el trámite:

Banco Macro

Banco de Santiago del Estero

Banco Industrial

Banco Patagonia

Compañía Financiera Argentina

Banco Galicia

Banco Columbia

Banco BBVA

Nuevo Banco del Chaco

Banco de Corrientes

Banco de Formosa

Banco Comafi

Banco Provincia de Neuquén

Banco de La Rioja

Banco Chubut

Banco Itaú

Banco de Tierra del Fuego



Estos bancos no exigen Fe de Vida:

Banco Nación

Banco de la Provincia de Buenos Aires

Banco de Córdoba

Banco de La Pampa

Banco de San Juan

Bando de Santa Cruz

Banco de Santa Fe

Banco de Entre Ríos

Banco Piano

Banco Supervielle en Córdoba