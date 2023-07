La OTAN vuelve a decepcionar a Ucrania

La ausencia en la declaración de la cumbre de la OTAN que concluyó ayer en Vilna (Lituania) de una hoja de ruta clara para el ingreso de Ucrania después de la guerra causó enojo y frustración en la sociedad ucraniana, que ve en este nuevo aplazamiento otra muestra de debilidad occidental ante Rusia. “Estamos decepcionados, pero no desanimados”, dijo desde Vilna la activista cívica ucraniana Daría Kaleniuk, una de las fundadoras del Centro Internacional para la Victoria de Ucrania. Kaleniuk afirmó que, aunque “los ucranianos no dejarán de luchar”, la falta de concreción de la invitación de la OTAN les deja la sensación de que no pueden contar con todo el apoyo que desearían de la Alianza. La también directora del Centro contra la Corrupción agregó que “algunos líderes de la OTAN de quienes esperaban más valentía” mostraron “mucho miedo a Rusia”, país al que cree que Occidente sigue sobreestimando. “La alianza militar más poderosa del mundo, que ve a Rusia como su amenaza más importante, se esconde detrás de los hombres y las mujeres ucranianas que mueren en las trincheras y no está dispuesto a ayudar a Ucrania a ganar la guerra cuanto antes”, dijo Kaleniuk.