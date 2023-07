La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

Este domingo tendrá varios condimentos interesantes para seguir de cerca, sobre todo en la Liga Profesional Argentina, donde Gimnasia va a recibir a Boca en el Bosque y donde se jugará el clásico entre Lanús y Banfield en la "Fortaleza". Además, se disputará la final de Wimbledon. A continuación eventos, horarios y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

14:00 Belgrano vs. San Lorenzo TNT SPORTS

16:30 Gimnasia vs. Boca ESPN Premium

19:00 Lanús vs. Banfield TV Pública

21:30 Central Córdoba vs. Independiente ESPN Premium

21:30 Argentinos vs. Colón TNT SPORTS

PRIMERA - NACIONAL

13:40 All Boys vs. Agropecuario TYC SPORTS

15:00 Deportivo Morón vs. Flandria TYC SPORTS PLAY

15:30 Racing (CBA) vs. Villa Dálmine TYC SPORTS PLAY

15:30 Deportivo Riestra vs. Deportivo Madryn TYC SPORTS PLAY

17:00 Estudiantes (RC) vs. Guillermo Brown TYC SPORTS PLAY

19:05 Ferro vs. Atlético Rafaela DSPORTS / 1610

PRIMERA "B"

14:05 Dock Sud vs. San Miguel DSPORTS / 1610

CICLISMO - TOUR DE FRANCE

09:00 Etapa 15 ESPN Extra/STAR +

TC 2000

09:30 La Rioja DGO/TYC SPORTS

BRASILEIRAO

11:00 Cruzeiro vs. Coritiba STAR +

15:50 Sao Paulo vs. Santos ESPN Extra/STAR +

16:00 Fluminense vs. Flamengo STAR +

16:00 Fortaleza vs. Cuiabá STAR +

18:20 Internacional vs. Palmeiras DGO/ESPN 2/STAR +

18:30 Athletico Paranaense vs. Bahia STAR +

18:30 Goiás vs. Atlético Mineiro STAR +

NBA SUMMER LEAGUE

17:00 NBA Summer League ESPN 3/STAR +

19:00 NBA Summer League ESPN Extra/ STAR + / ESPN

WIMBLEDON - MASCULINO

10:00 Final STAR + / ESPN

INDYCAR SERIES

14:30 Carrera ESPN 2/STAR +

FÚTBOL URUGUAYO

14:50 Peñarol vs. Boston River STAR +

VOLEY: NATIONS LEAGUE FEMENINO

15:50 3° Puesto STAR +

19:20 Final STAR +

COPA LIBERTADORES SUB-20

16:30 Boca vs. Independiente del Valle YouTube

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

17:00 Minnesota Twins vs. Oakland Athletics FOX SPORTS 3

20:00 Los Angeles Angels vs. Houston Astros ESPN 3/STAR +

COPA DE ORO

20:40 México vs. Panamá ESPN 2/STAR +

KINGS LEAGUE

23:30 Partido 2 DSPORTS 2 / 1612