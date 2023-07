Combustibles: ordenan a las estaciones informar sobre la mezcla vegetal

La Secretaría de Energía dispuso que las estaciones de servicio de todo el país deberán exhibir, además de la información de octanaje, el porcentaje de participación de los biocombustibles en las diversas mezclas, al tiempo que centralizó los registros de naftas en la Dirección Nacional de Economía y Regulación de la Subsecretaría de Hidrocarburos.

La medida quedó fijada en la Resolución 553/2023, que modifica la Resolución 1283/2006, sobre especificaciones que deben cumplir los combustibles.

En la Federación de Entidades de Combustibles no estaban al tanto de la novedad y no cayó bien: “Es la petrolera la que debe informar. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Viene el camión, descargamos y vendemos”, le dijo un directivo de la entidad a este diario, anoche. En el sector suman malestar con los ajustes de los precios, que consideran “cortos” según el impacto de la inflación en los costos operativos de sus comercios.

La nueva resolución ordena que, desde ahora, los surtidores de naftas y gasoil de todas las bocas de expendio, deberán exhibir de forma “perfectamente visible” el porcentaje legal vigente de participación de los biocombustibles en las diversas mezclas con combustibles fósiles.

La resolución de 2006 contemplaba únicamente especificar estos porcentajes en el caso de la “alconafta” (mezcla introducida en los ochenta, ya en desuso y en los productos que mezclaban biodiesel con gasoil, que tenían que ser nombrados como “gasolbio”.

La información se suma a la indicación del número o índice de octano, así como la del contenido máximo de azufre. El objetivo de esta medida –señalan los considerandos- es la de brindar “información precisa a los consumidores”.

En tanto, el traslado del Registro de Operadores de Biocombustibles busca “centralizar” funciones en Energía.