Lula reprochó a Boric por su postura sobre la guerra

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, consideró ayer que su homólogo chileno, Gabriel Boric, de 37 años, tenía “un poco más de ansiedad que los demás” mandatarios durante la cumbre entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y que por ello criticó las dificultades de algunos países latinoamericanos para condenar la invasión rusa de Ucrania en la declaración final del encuentro.

“Posiblemente, porque debe haber sido la primera reunión de Boric de la Unión Europea con América Latina, tiene un poco más de ansiedad que los demás. Sólo eso”, declaró Lula en Bruselas. Por su parte, Boric aseguró no sentirse “ofendido” por las observaciones de su par brasileño

Los líderes de la Unión Europea y la Celac manifestaron el martes su “profunda preocupación” sobre “la guerra en Ucrania” en la declaración final de la cumbre celebrada en Bruselas, sin el apoyo de Nicaragua. No obstante, evitaron condenar la agresión rusa tras dos días en los que negociaron el texto final sobre Ucrania.

EL CUESTIONAMIENTO DE BORIC

Durante la cumbre, Boric consideró “importante” que desde Latinoamérica se diga “con claridad” que lo que sucede en Ucrania “es una guerra de agresión, imperial, inaceptable, en donde se viola el Derecho Internacional”. “Entiendo que la declaración conjunta está trabada hoy día porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania. Hoy día es Ucrania, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros”, aseveró.

“Aquí se ha violado claramente el Derecho Internacional no por las dos partes; por una parte que es invasora, que es Rusia. Y eso yo creo que es importante que lo digamos claramente, para poder avanzar en acuerdos”, completó.

Lula aseguró ayer que los líderes en la cumbre no pasaron dos días debatiendo sobre Ucrania. “Todos sabemos lo que piensa Europa, todos sabemos lo que está pasando entre Ucrania y Rusia. Todos sabemos lo que piensa América Latina. No tengo que estar de acuerdo con Boric; es su visión”, dijo. “Posiblemente, la falta de costumbre de participar en estas reuniones hace que un joven tenga más prisa. Pero así es como suceden las cosas. El encuentro fue, desde mi punto de vista, extraordinario”, agregó.

“Desde mi punto de vista, fue la reunión más madura en que participé entre Mercosur y la Unión Europea, entre América Latina y la Unión Europea”, aseguró, y agregó que se llegó “a un documento extremamente razonable, de interés de todo el mundo”.

Lula reconoció que en su primer año como presidente, en su primer mandato, fue a una reunión del G8 “a la que le invitaron en un avión y quería que todo se decidiera en ese momento”. Indicó que en la cumbre entre la UE y la Celac se estaba discutiendo “la visión de 60 países”. “Entonces, tenemos que entender que no todos están de acuerdo con nosotros, no todos, ya sabes, tienen la misma prisa, tienen la misma visión sobre cualquier cosa”, expuso.

Al respecto, Boric respondió: “No me siento ofendido, me siento muy tranquilo, las veces que he tenido oportunidad de conversar con él (Lula) he tenido la mejor impresión, somos de la misma familia política y hoy día podemos tener matices en torno a esto, pero la posición de Chile es de principios”, agregó, en alusión a la firme condena de su país a la invasión rusa.