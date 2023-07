Condena por el falso negocio del petróleo en Argentina

La Audiencia Provincial de Madrid condenó a cuatro años de cárcel al abogado José Emilio Rodríguez Menéndez por estafar a unos inversores con un falso negocio en Argentina de compra-venta de petróleo.

Así consta en una sentencia, que condena al polémico letrado como autor penalmente responsable de un delito de estafa agravada y de un delito de usurpación de funciones e intrusismo profesional. Ahora, deberá indemnizar a las víctimas en la cantidad de casi 120.000 euros en su conjunto.

En la misma sentencia, la Sala le absolvió de los delitos de apropiación indebida, falsificación en documento público, blanqueo de capitales, fraude procesal y coacciones, delitos por los que venía siendo acusado y que no han sido suficientemente acreditados en la vista pública.

En el juicio, el abogado defendió su inocencia y manifestó que no recibió “ni una sola peseta” de los supuestos estafados sino que fue “al revés” porque gastó dinero en invitarles a viajes. Según su testimonio, el hijo de un conocido le preguntó en 2014 si le podría asesorar en un negocio de compra-venta de petróleo en Argentina, algo de lo que señaló que no llegó a hacer al no ser una idea viable.